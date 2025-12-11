NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Higgins logró su victoria frente a Emilio González, un candidato fuertemente respaldado por el presidente Donald Trump.

La elección de Eileen Higgins como la primera alcaldesa de Miami ha generado una ola de atención nacional debido a sus implicaciones políticas sobre la influencia del "trumpismo" entre los hispanos en Florida.

La elección, que contó con una baja participación del 20% del electorado, fue vista como un indicativo del cambiante panorama político en el estado, tradicionalmente considerado un bastión republicano, especialmente entre la comunidad hispana.

Higgins logró su victoria frente a Emilio González, un candidato fuertemente respaldado por el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida. A pesar de este apoyo de alto perfil, la derrota de González destacó el cambio en el comportamiento electoral de los votantes hispanos.

La victoria de Higgins es significativa no solo por su género, sino también porque representa el regreso del Partido Demócrata a la alcaldía después de casi tres décadas.

