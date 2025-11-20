NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Antártida

Científicos descubren el hielo más antiguo del planeta: las burbujas atrapadas dentro revelan secretos de la atmósfera primitiva

noviembre 20, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Antártida | Foto Canva
La presencia de polvo en el hielo ayudará a entender cómo se redujeron las capas de hielo y qué detonante tuvo en el aumento del nivel del mar.

Un reciente artículo publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) informa que se extrajeron las muestras de hielo y aire más antiguas hasta la fecha en la Tierra.

Su identificación se dio en la Antártida Oriental, en la región de Allan Hills y, según el estudio, llevan ahí unos seis millones de años.

Los científicos de la Bristish Antartic Survey descubrieron primero minúsculas burbujas de aire selladas dentro del hielo que contienen información crucial sobre la atmósfera antigua terrestre.

Para medir su antigüedad, el equipo identificará isótopos químicos en el líquido que podrían indicar los patrones de viento, temperatura y precipitaciones durante un período de entre 600.000 y 1,5 millones de años, o mucho más.

Asimismo, la presencia de polvo en el hielo ayudará a entender cómo se redujeron las capas de hielo y qué detonante tuvo en el aumento del nivel del mar.

Adicionalmente, serán parte del estudio las tierras raras, sales marinas, elementos marinos e indicadores de erupciones volcánicas pasadas.

Este trabajo ayudará a los científicos a comprender cambios conocidos como la Transición del Pleistoceno Medio, que tuvo lugar entre 800.000 y 1,2 millones de años, cuando los ciclos glaciales del planeta cambiaron repentinamente.

De acuerdo con la BBC, utilizaran un espectrómetro de masas con plasmas acoplado inductivamente para medir más de 20 elemento y trazas metálicas.

El hallazgo es importante porque “nuestro sistema climático ha experimentado tantos cambios que realmente necesitamos retroceder en el tiempo para comprender estos diferentes procesos y puntos”, afirma la doctora Liz Thomas, encargada de un equipo que analizará a profundidad los núcleos de hielo en la (BAS).

