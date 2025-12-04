NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Cine

No es Bogotá: pantalla IMAX con láser en 4K llega a esta ciudad principal de Sudamérica

diciembre 4, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Sala de cine - Foto de referencia Canva
La apertura oficial de la tecnológica sala de cine se hará este fin de semana.

El tecnológico sistema de proyección cinematográfica IMAX llega a una ciudad sudamericana en formato de láser 4K acompañada de un sonido de precisión de última generación.

Se trata de Cali, Colombia, la tercera ciudad más grande del país y reconocida internacionalmente, entretanto, por su cultura, que le ha sido merecedora de algunos galardones a nivel de Sudamérica.

IMAX con láser, cabe precisar, combina proyección láser 4K con experiencias sonoras que permiten un alto contraste y la gama de color más amplia disponible actualmente en la pantalla grande.

La llegada del formato se da gracias a la reconocida empresa colombiana de exhibición y distribución de cine, Cine Colombia, que hará la apertura oficial de la tecnológica sala, según informó, este viernes 5 de diciembre en el Centro Comercial Chipichape.

La sala se suma a la red existente de cuatro IMAX de la cinematográfica ubicadas en Bogotá y Medellín, y convierte a Cali en la ciudad más reciente del país en ofrecer el formato.

A medida que avanzan los detalles finales, crece la expectativa entre aficionados, críticos y comunidades cinéfilas, que ven en este tipo de sistemas —cada vez más avanzados— la oportunidad de vivir el cine de una manera más inmersiva.

El término IMAX, vale resaltar, se refiere tanto a la empresa canadiense que creó este célebre equipamiento, como a la tecnología de filmación y exhibición que utiliza.

Las salas IMAX se caracterizan, sobre todo, por sus enormes pantallas y sus asientos en forma de estadio, diseñados para optimizar el ángulo de visión de cada espectador.

Varios directores y cineastas de la talla de James Cameron, Christopher Nolan o Denis Villeneuve han elegido el formato IMAX para estrenar varias de sus producciones más ambiciosas.

La película 'Avatar 3', por ejemplo, llegará en formato IMAX el próximo 19 de diciembre con un nivel cinematográfico sin precedentes tras cautivar a la audiencia con un alto nivel de detalle en sus dos primeras entregas.

Otra producción que utilizó recientemente el soberbio sistema cinematográfico para su lanzamiento oficial fue 'Tron: Ares', la esperada secuela independiente de 'Tron' y 'Tron: Legacy'.

IMAX también ha sido utilizado en el estreno de otros emblemáticos largometrajes como 'Oppenheimer', 'Dune', entregas de la famosa franquicia de 'Misión Imposible' y de 'Avengers', como muchas otras películas de Marvel y del universo de DC, dentro de las que destaca 'Batman' como una de las más recientes.

