Jueves, 20 de noviembre de 2025
Nasa

La NASA revela imágenes impactantes de uno de los asteroides “con mayor velocidad de rotación” jamás observados

noviembre 20, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Asteroide 2025 OW | Foto NASA
Las imágenes permiten distinguir detalles de la superficie con un ancho de hasta 3,75 metros.

El Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA se utiliza para la comunicación interplanetaria junto a los estudios astronómicos de radar del sistema solar.

El Complejo ostenta un observatorio de Goldstone, allí se captaron 41 imágenes de radar de un asteroide cercano a la Tierra, se trata del 2025 OW, un cuerpo rocoso que paso por nuestro planeta en julio, su distancia fue de 640 kilómetros entre la Tierra y la Luna.

El radar Goldstone de la NASA no solo muestra imágenes de su superficie con un nivel de detalle impactante, sino que también demostró que este cuerpo rocoso giraba tan rápido que en teoría debería estar pulverizado.

Según la teoría, es que si un cuerpo estelar gira demasiado rápido, la fuerza centrífuga termina por vencer a la gravedad y los fragmenta. Proceso conocido como “la barrera de rotación”.

Sin embargo, el asteroide 2025 OW es la excepción a esta regla, su tamaño es de aproximadamente 60 metros y su giro fue de 1,5 a 3 minutos, una rotación diez veces más rápida de lo que debería ser posible para un cuerpo formado por rocas sueltas.

Gracias a su observación, se mantiene la teoría que su rotación veloz, podría ser huella del efecto YORP, un fenómeno en el que la radiación solar y la emisión de calor de un cuerpo celeste alteran su velocidad de rotación y la orientación de su eje.

Aunque la arquitectura de este asteroide es pequeña, el estudio revela la forma irregular con huecos, rocas y zonas de distinto brillo, pese a ello, no se tiene pistas cercanas a su estructura interna.

Finalmente, según artículo oficial de la NASA esta observación permitió a los científicos “reducir considerablemente las incertidumbres sobre la distancia del asteroide a la Tierra y su trayectoria futura a la Tierra".

