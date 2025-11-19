NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Cometa

¿Cometa o tecnología extraterrestre? La NASA publica su imagen más nítida del objeto interestelar 3I/ATLAS

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
3I/ATLAS | Fotos NASA
3I/ATLAS | Fotos NASA
El objeto que viaja a más de 209.000 km/h, muestra comportamiento inusual y ha alimentado teorías sobre su origen.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS tuvo su paso más cercano a nuestro sistema solar desde finales de octubre, el objeto mostró signos de aceleración no gravitacional tras acercarse al Sol, un comportamiento poco común lo convirtió en uno de los fenómenos astronómicos más seguidos del año.

o

Hasta el momento la NASA no había publicado material visual del cometa, sin embargo, el 19 de noviembre, la agencia espacial difundió por primera vez todas las imágenes y videos de 3I/ATLAS, obtenidos desde las naves espaciales, telescopios y orbitadores distribuidos por el espacio.

Las tomas más definidas provienen del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO), que logro registrar una de las imágenes más detalladas del cometa hasta la fecha.

Asimismo, el orbitador Maven obtuvo capturas ultravioleta, útiles para analizar la composición del cuerpo estelar.

Las naves espaciales también hicieron parte de esta captura de material, las misiones Psyche y Lucy, se encuentran actualmente en un viaje con destino al espacio exterior para estudiar diversos asteroides, en su paso pudieron observar el cometa 3I/ATLAS.

El explorador Phyche capturó cuatro observaciones del cometa en ocho horas, de igual manera, Lucy también capturo material fotográfico a una distancia de 53 millones de años.

o

La agencia destacó que es la primera vez que sus misiones heliofísicas observan deliberadamente un objeto proveniente de otro sistema solar, lo que convierte a 3I/ATLAS en una oportunidad científica sin precedentes.

En uno de los videos capturados por la misión STEREO, se aprecia una “esfera brillante y difusa en el centro”, moviéndose a una velocidad de 209.000 km/h a través del sistema solar.

Teorías sobre el 3I/ATLAS

La teoría más polémica es la del científico Avi Loeb, qué asegura que 3l/Atlas “es una nave espacial alienígena que está desacelerando”.

En entrevista con la científica Mayim Bialik, el investigador de Harvard comentó que “si 3l/ATLAS es una sonda o una nave, este será el momento y lugar para actuar (…) Estamos literalmente a horas de saber si estamos solos”, expresó a finales de octubre.

Por otra parte, el multimillonario Elon Musk opino sobre el tema y comentó que 3l/ATLAS podría no ser un objeto natural debido a su alta proporción de níquel, Musk recalcó que este cuerpo celeste es habitual en cometas y asteroides.

Agregó que, si el objeto estuviera conformado completamente por níquel, incluso estaría la posibilidad de que fuera “una nave espacial pesada”, además fue claro al referirse sobre un posible impacto del cometa, con su tamaño “podría aniquilar un continente entero o incluso algo peor”.

¿Qué futuro le espera a 3I/ATLAS?

De acuerdo con la NASA, el cometa hará su tránsito más cercano a la Tierra el viernes 19 de diciembre, a una distancia de 274 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol.

o

Igualmente enfatizo: “Las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa mientras este viaja por el sistema solar, lo cual lo llevará a pasar por la órbita de Júpiter en la primavera boreal de 2026”.

Temas relacionados:

Cometa

Nave Espacial

Espacio

Sol

Sistema Solar

Vía Láctea

Nasa

Planeta Tierra

Estrella

Universo

Galaxia

Asteroide

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
WISPIT 2b | Foto NASA
Nasa

Por primera vez en la historia la NASA captura una fotografía de un planeta “bebé”

Posición del cometa 3I_ATLAS (The Sky Live)
Cometa

Falta poco: revelan día en el que el inquietante cometa interestelar 3I/ATLAS estará en su punto más cercano de la Tierra en un siglo

Elon Musk - AFP
Wikipedia

Wikipedia ya tiene rival: Elon Musk lanzó lanzó Grokipedia para competir con la famosa enciclopedia en línea

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Desaparición

Hallan muerto a tachirense que había alertado a su familia de que era víctima de extorsión

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

“Silencio, cerdita”: indignación por insulto de Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre los archivos de Jeffrey Epstein

Despliegue militar | Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Cuál sería el primer blanco de EE. UU. en caso de un eventual ataque al régimen de Maduro?

Jeannette Jara y José Antonio Kast / FOTO: EFE
Elecciones en Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la votación

Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ca7riel & Paco Amoroso - AFP
Latin Grammy

Artistas argentinos que conquistaron los Grammy Latinos anunciaron inusual decisión con sus primeros gramófonos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre