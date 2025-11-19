¿Cometa o tecnología extraterrestre? La NASA publica su imagen más nítida del objeto interestelar 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS tuvo su paso más cercano a nuestro sistema solar desde finales de octubre, el objeto mostró signos de aceleración no gravitacional tras acercarse al Sol, un comportamiento poco común lo convirtió en uno de los fenómenos astronómicos más seguidos del año.

Hasta el momento la NASA no había publicado material visual del cometa, sin embargo, el 19 de noviembre, la agencia espacial difundió por primera vez todas las imágenes y videos de 3I/ATLAS, obtenidos desde las naves espaciales, telescopios y orbitadores distribuidos por el espacio.

Las tomas más definidas provienen del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO), que logro registrar una de las imágenes más detalladas del cometa hasta la fecha.

Asimismo, el orbitador Maven obtuvo capturas ultravioleta, útiles para analizar la composición del cuerpo estelar.

Las naves espaciales también hicieron parte de esta captura de material, las misiones Psyche y Lucy, se encuentran actualmente en un viaje con destino al espacio exterior para estudiar diversos asteroides, en su paso pudieron observar el cometa 3I/ATLAS.

El explorador Phyche capturó cuatro observaciones del cometa en ocho horas, de igual manera, Lucy también capturo material fotográfico a una distancia de 53 millones de años.

La agencia destacó que es la primera vez que sus misiones heliofísicas observan deliberadamente un objeto proveniente de otro sistema solar, lo que convierte a 3I/ATLAS en una oportunidad científica sin precedentes.

En uno de los videos capturados por la misión STEREO, se aprecia una “esfera brillante y difusa en el centro”, moviéndose a una velocidad de 209.000 km/h a través del sistema solar.

Teorías sobre el 3I/ATLAS

La teoría más polémica es la del científico Avi Loeb, qué asegura que 3l/Atlas “es una nave espacial alienígena que está desacelerando”.

En entrevista con la científica Mayim Bialik, el investigador de Harvard comentó que “si 3l/ATLAS es una sonda o una nave, este será el momento y lugar para actuar (…) Estamos literalmente a horas de saber si estamos solos”, expresó a finales de octubre.

Por otra parte, el multimillonario Elon Musk opino sobre el tema y comentó que 3l/ATLAS podría no ser un objeto natural debido a su alta proporción de níquel, Musk recalcó que este cuerpo celeste es habitual en cometas y asteroides.

Agregó que, si el objeto estuviera conformado completamente por níquel, incluso estaría la posibilidad de que fuera “una nave espacial pesada”, además fue claro al referirse sobre un posible impacto del cometa, con su tamaño “podría aniquilar un continente entero o incluso algo peor”.

¿Qué futuro le espera a 3I/ATLAS?

De acuerdo con la NASA, el cometa hará su tránsito más cercano a la Tierra el viernes 19 de diciembre, a una distancia de 274 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol.

Igualmente enfatizo: “Las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa mientras este viaja por el sistema solar, lo cual lo llevará a pasar por la órbita de Júpiter en la primavera boreal de 2026”.