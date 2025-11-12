NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
James Rodríguez

"Podría convertirse en uno de los grandes bombazos": este es el club que pica en punta en la carrera por fichar al colombiano James Rodríguez tras su salida del León

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Rodríguez cerró su paso por el club mexicano León luego de que su contrato expirara y las partes decidieran, en acuerdo, no renovar el vínculo.

La salida del volante colombiano James Rodríguez del club mexicano León no ha pasado desapercibida en el mundo del fútbol y varios clubes están empezando a mostrar interés en el fichaje del cafetero.

No obstante, la prensa especializada en el mercado de fichajes coincide en que un club se ha adelantado a todos en la intención de hacerse con los servicios del talentoso ‘10’ de la selección Colombia.

Se trata del Orlando City de la MLS, según lo que reportan cuentas deportivas como Alejo Deportes y el Vbar Caracol.

“James Rodríguez con opciones muy reales de llegar al Orlando City. El talentoso volante colombiano estaría muy cerca de continuar su carrera en la MLS, específicamente con Orlando City”, expresó la cuenta Alejo Deportes en un posteo en X.

La cuenta remató su publicación con una contundente frase: “Podría convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado”.

El reconocido programa Vbar Caracol entre tanto enfatizó que, según sus fuentes, “la opción de que James Rodríguez pueda jugar en el Orlando City es Real”.

Rodríguez cerró su paso por el club León luego de que su contrato expirara y las partes decidieran, en acuerdo, no renovar el vínculo. El fin de la relación se dio en medio de unos resultados del equipo que no fueron los mejores pese a varias buenas presentaciones del colombiano.

El colombiano buscará un nuevo desafío clave en sus aspiraciones de llegar pleno de forma al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pactado para 2026.

El volante colombiano se encuentra en una fase madura de una carrera que le ha permitido jugar en los mejores equipos del mundo, incluidos el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Porto de Portugal y el Mónaco.

El cafetero, en sus años como futbolista, ha ganado importantes títulos importantes. Obtuvo la Champions League en 2016 y 2017 con el Real Madrid, equipo con el que también conquistó el Mundial de Clubes en 2014 y 2016. Además con el Porto se llevó la Europa League en 2011.

Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

