Martes, 11 de noviembre de 2025
Marco Rubio

El mensaje que Marco Rubio le envió a veteranos de las fuerzas armadas de EE. UU. en medio de despliegue en el Caribe: respondió a impresionante video

noviembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio junto a personal militar estadounidense - Foto AFP
Marco Rubio junto a personal militar estadounidense - Foto AFP
El Departamento de Estado estadounidense les dedicó un emotivo video a los veteranos de las fuerzas armadas.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, escribió un mensaje para los veteranos de las fuerzas armadas del país en un momento en el que la administración a la que pertenece, la del presidente Donald Trump, está llevando a cabo un despliegue militar en el Caribe que se ha extendido hasta el Pacífico Oriental.

El Departamento de Estado les hizo a los veteranos de guerra un emotivo homenaje a propósito del Día de los Veteranos en el que incluyó un video en el que se observan algunos ejercicios militares y en el que se le atribuye a lo veteranos que Estados Unidos sea "tierra de la libertad".

o

"Para presenciar verdadero coraje y patriotismo, no necesitamos mirar más allá de nuestros propios veteranos", escribió este martes el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta oficial de la red social X y agregó lo que representa para él ser un funcionario del Gobierno Trump.

"Un honor servir en una administración que respeta y valora su sacrificio. ¡Que Dios bendiga a nuestros veteranos hoy y siempre!", agregó Rubio en el post en el que citó el audiovisual publicado el mismo martes por el Departamento de Estado.

En el video se puede observar al presidente Trump en una edición que también muestra el poderío de las fuerzas militares estadounidenses con aviones de combate, helicópteros y a varios efectivos en sus misiones de rutina, así como a infantes saludando al mandatario republicano.

o

"Los estadounidenses son libres gracias al valor demostrado por nuestros veteranos frente al mal. Tenemos una deuda de gratitud con los patriotas que han servido a nuestra gran nación en las fuerzas armadas", escribió el Departamento de Estado.

El sentido homenaje se da en un momento de alta tensión entre Estados Unidos y los grupos criminales del Caribe y el Pacífico Oriental, donde Trump hace frente a los carteles de la droga, en el que se incluye a la que denominó organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro, el Cartel de los Soles.

La Unión Americana ha bombardeado más de 15 embarcaciones presuntamente pertenecientes a narcotraficantes.

Los ataques superaron la semana pasada los 70 muertos, en acciones que han sido férreamente criticadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que las calificó de "extrajudiciales".

o

Mientras tanto, Trump se jacta de que su política contra las drogas está dando resultados para la seguridad estratégica y nacional de Estados Unidos, al tiempo que ha generado expectativa por implementar una segunda fase "sobre tierra" tras haber logrado el que ha considerado como un "dominio marítimo".

