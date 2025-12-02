El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó imagen de una potente llamarada solar

El 30 de noviembre el Sol emitió una fuerte llamarada solar, irradiando un destello brillante en el extremo izquierdo de la estrella. La imagen capturada por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA muestra el momento exacto de la llamarada solar.

Esta llamarada se clasifica como X1.9. Según la agencia espacial, la clase X indica las llamaradas más intensas, a comparación del número, el cual proporciona más información sobre su intensidad.

Este fenómeno se da debido a la liberación de energía magnética acumulada en el Sol, es decir, cuando los campos magnéticos del Sol se enredan y se retuercen, eventualmente se rompen y se reorganizan, liberando explosiones y partículas energéticas.

Estos eventos conocidos como erupciones solares o llamaradas, tiene implicaciones, como afectar las comunicaciones por radio, las redes eléctricas y las señales de navegación, y suponer riesgos para las naves espaciales y astronautas.

El potente modelo que observa el Sol

La NASA en colaboración con International Business Machines (IBM) y otras organizaciones, utilizaron avances en IA entrenado en 9 años de observaciones para implementarlo al Observatorio de Dinámica Solar de la NASA.

Su desarrollado modelo puede utilizarse para proporcionar alertas tempranas a los operadores de satélites y ayuda a los científicos a “predecir cómo la radiación ultravioleta del Sol afecta a la atmósfera superior de la Tierra” según lo informó la NASA.

Adicionalmente Joseph Westlake, director de la División de Heliofísica de la NASA, comenta que este sistema es “igual al que utilizamos la meteorología para pronosticar el clima terrestre, los pronósticos del clima espacial predicen las condiciones y los eventos en el entorno espacial que pueden afectar la Tierra y a nuestras tecnologías”, subrayo.

Finalmente, Westlake recalcó que “aplicar la IA a los datos de nuestras misiones heliofísicas es un paso vital para fortalecer nuestra defensa contra el clima espacial y muchos otros sistemas que impulsan nuestro mundo moderno”, enfatizó.