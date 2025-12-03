NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Repatriación

Vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos aterrizó en Venezuela en medio de la presión de Washington sobre Caracas

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión Eastern Airlines llegando a Venezuela | Foto: AFP
El martes el Ministerio de Transporte de Venezuela indicó que había recibido una solicitud estadounidense para reanudarlos.

Un avión de Estados Unidos con 266 migrantes venezolanos arribó este miércoles a Venezuela en un nuevo vuelo de repatriación en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar en el Caribe.

Según informó el martes el Ministerio de Transporte de Venezuela, Yvan Gil, por medio de un comunicado el vuelo de Eastern Airlines llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El avión con los 266 migrantes arribó tras recibir autorización para aterrizar en Maiquetía, después de que los vuelos bilaterales se suspendieran de manera temporal por la creciente tensión entre ambas naciones.

El fin de semana Venezuela había dicho que la decisión unilateral de Estados Unidos de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano marcaba el fin unilateral de los vuelos de repatriación.

Sin embargo, el martes el Ministerio indicó que había recibido una solicitud estadounidense para reanudarlos.

Más temprano, el canciller venezolano, Yván Gil, le comentó a los periodistas en la terminal que desde inicios de año y hasta ahora han arribado al país al menos 18.354 venezolanos en 95 vuelos, de ellos 76 directamente desde Estados Unidos.

Temas relacionados:

Repatriación

Inmigrantes venezolanos

Vuelos

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

