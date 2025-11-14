NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
La Odisea

Así luce Tom Holland, Anne Hathaway y Matt Damon en la esperada adaptación de 'La Odisea': la nueva megaproducción de Christopher Nolan

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
'La Odisea': la nueva megaproducción de Christopher Nolan - AFP
La película se estrenará el 17 de julio de 2026 y se espera que sea un verdadero éxito de taquilla en los cines de todo el mundo.

Tras el éxito de 'Oppenheimer', el director Christopher Nolan se embarcó en un ambicioso nuevo proyecto: se trata de una nueva adaptación de 'La Odisea', el famoso poema griego de Homero.

La película narra el largo regreso del guerrero después de la guerra de Troya, una travesía que en el texto clásico dura diez años y que Nolan recrea como un camino lleno de obstáculos, encuentros inesperados y desvíos que ponen a prueba al protagonista.

Dos figuras centrales aparecen en la primera foto oficial de la película: Penélope y Telémaco. Anne Hathaway encarna a la esposa de Odiseo, símbolo de lealtad y resistencia, mientras que Tom Holland interpreta al hijo, quien en la obra de Homero evoluciona de adolescente a adulto marcado por la ausencia del padre.

Ambos son los pilares emocionales que representan lo que Odiseo intenta recuperar a toda costa.

La película está programada para su gran lanzamiento mundial el 17 de julio de 2026 y se espera que sea un verdadero éxito de taquilla en los cines de todo el mundo.

El elenco está conformado por Anne Hathaway, Tom Holland, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya, Mia Goth, Elliot Page, Lupita Nyong'o y John Leguizamo.

Esta sería la primera producción de cine épico realizada por Christopher Nolan, quien ha adquirido reconocimiento mundial gracias a grandes películas como 'El caballero de la noche', 'El origen', 'El gran truco', 'Tenet' e 'Interestelar'.

Aunque muchos se preguntan cómo abordará esta cinta el director, lo cierto es que él se ha caracterizado por abordar temas como el tiempo, la ciencia y la psicología en sus películas y 'La Odisea' podría ser la obra perfecta para que explore una vez más su sello personal.

