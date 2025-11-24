NTN24
Gobierno de Estados Unidos

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Uria Francesi, analista de política internacional, y el periodista Jorge Agobián, analizan el tema en Club de Prensa Washington DC de NTN24.

Desde este lunes, el Cartel de los Soles ya aparece incluido en el listado de Organizaciones Terroristas Extranjeras que reposa en la página web del Departamento de Estado luego de que entrara en vigencia su designación como terroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Inicialmente, la nueva denominación fue publicada en el Registro Federal por el Departamento de Estado, paso esencial en el procedimiento para que este tipo de designaciones queden vigentes.

La designación es una decisión que, según funcionarios de la Administración Trump, le da "más herramientas" al Gobierno de Estados Unidos para enfrentar al régimen venezolano.

¿Qué implica que Estados Unidos haya tomado esta decisión sobre el Cartel de los Soles?

Uria Francesi, analista de política internacional, y el periodista Jorge Agobián, analizan el tema en Club de Prensa Washington DC de NTN24.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Donald Trump

Terroristas

Cartel de Los Soles

