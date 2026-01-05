NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Colectivos

Civiles armados instalan alcabalas y revisan vehículos en plena autopista de Caracas en ausencia de la Fuerza Armada

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Colectivos armados en Caracas
Colectivos armados en Caracas
Se desplazan en grupo, muestran sus armas, tienen licencia para circular sin ser revisados y hacen lo que se les antoje.

A pesar de que el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, ordenó el despliegue de "toda" la Fuerza Armada en el territorio nacional, no se ve presencia ni del Ejército ni de la Guardia Nacional, mientras cunden las denuncias de revisión de vehículos por parte de los colectivos paramilitares.

o

La mayor presencia está en la Avenida Boyacá, también conocida como Cota Mil, una arteria vial que recorre una parte de la ciudad de Caracas en sentido Oeste - Este.

Los colectivos recorren las calles desde este domingo, ya que el sábado, tras la incursión armada de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, estuvieron ausentes.

Los llamados Colectivos Armados son una especie de guerrilla urbana cuyo punto principal es el barrio 23 de Enero, a pocos metros del Palacio de Miraflores, fomentados por Chávez y Maduro para una especie de enfrentamiento contra el propio pueblo que desobedezca.

Se desplazan en grupo, muestran sus armas, tienen licencia para circular sin ser revisados y hacen lo que se les antoje.

o

Este domingo "custodiaron" la concentración a favor de Maduro, y lanzaron "advertencias" a Donald Trump, aunque el venezolano sabe que las acciones de estos grupos violentos son contra los propios ciudadanos.

