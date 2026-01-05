Delcy Rodríguez cambia su descripción de perfil en redes y despacha con un cuadro de Maduro y Cilia junto a los de Chávez y Bolívar

Delcy Rodríguez, mano derecha y vicepresidenta de Maduro, ya despacha como presidenta encargada.

Este domingo hizo su primera reunión con todo el gabinete desde el Salón de Consejo de Ministros, en su condición de jefa de Estado por orden, la noche anterior, del Tribunal Supremo absolutamente bajo control chavista.

Dos detalles precedieron este acto, en el que apareció junto a Diosdado Cabello y Padrino López: detrás de ella ahora aparece un cuadro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, al lado de los cuadros del fallecido Hugo Chávez y el libertador Simón Bolívar. Porque para el chavismo, la gobernanza ha estado llena de simbolismos.

Pero justo cuando se habla de traiciones, como lo mencionó el propio hijo de Nicolás Maduro, "Nicolasito", ya Delcy Rodríguez había cambiado su descripción de bio en sus redes sociales, en las que se autodenominó: "Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Junto al Pdte Nicolás Maduro por el camino de Bolívar y Chávez".

En la reunión llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump al diálogo.

Además en un costado, y detrás de los ministros, estaba el hijo de Nicolás Maduro, que horas antes había hablado de "traidores" que serán descubiertos, y cerca de él, el capitán Juan Escalona, del anillo de seguridad de Maduro, de quien se dijo había fallecido defendiendo el jefe, pero su presencia echó por tierra esta versión.

En total estuvieron:

Capitán Diosdado Cabello, ministro de Interiores.

Vladímir Padrino López, ministro de Defensa.

Héctor Rodríguez, ministro de Educación.

Jorge Elieser Márquez Monsalve, ministro de Energía Eléctrica.

Ricardo Menéndez, ministro de Planificación.

Alfred Nazareth Ñáñez, ministro de Comunicación e Información.

Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología.

Aníbal Coronado, ministro del Despacho de la Presidencia.

Yván Gil, canciller.

Alex Saab, ministro de Industrias.

Anabel Pereira Fernández, ministra de Economía y Finanzas.

Coromoto Godoy Calderón, ministra de Comercio Exterior.

Capitán Julio León Heredia, ministro de Agricultura.

Leticia Gómez, ministra de Turismo.

Teniente Coronel Luis Villegas, ministro de Comercio Nacional.

Mayor General Carlos Leal Tellería, ministro de Alimentación.

Ricardo Sánchez, ministro de Educación Universitaria.

Mayor General Ramón Velásquez Araguayán, ministro de Transporte.

Juan José Ramírez, ministro de Obras Públicas.

Magaly Gutiérrez Viña, ministra de Salud.

Eduardo Piñate, ministro de Trabajo.

General de División Raúl Alfonso Paredes, ministro de Hábitat y Vivienda.

Ernesto Villegas Poljak, ministro de Cultura.

Clara Vidal, ministra dde Pueblos Indígenas.

Yelitze Santaella, ministra para la Mujer.

Julio García Zerpa, ministro de Servicio Penitenciario.

Carlos Mast Yustiz, ministro de Aguas.

Héctor Silva, ministro de Desarrollo Minero Ecológico.

Ángel Prado, ministro de Comunas.

Ricardo Molina, ministro de Ecosocialismo.

Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura.

Sergio Lotartaro, ministro de Juventud.

Franklin Cardillo, ministro del Deporte.

Magally Viña, ministra de Abuelos.