Campeón del mundo con Argentina le mostró tatuaje del trofeo a Vinícius en disputado partido de Champions League

Este martes se disputaron algunos partidos de los playoffs en la UEFA Champions League para la clasificación a octavos de final.

Uno de los partidos más esperados no defraudó a los aficionados dada la rivalidad entre ambos equipos.

Se trata del encuentro entre Benfica y Real Madrid que se disputó en Lisboa y estuvo marcado por varios cruces entre jugadores de ambos bandos.

El partido de ida, que terminó con un triunfo del equipo madridista por la mínima diferencia, tuvo un enfrentamiento entre dos jugadores sudamericanos que generó tensión dentro del campo de juego.

El jugador argentino Nicolás Otamendi encaró al brasileño Vinicius y hasta sacó a relucir la Copa del Mundo que ganó en Qatar 2022.

Durante un tiro de esquina, en los últimos minutos del encuentro que se disputó en Lisboa, el defensor central intercambió algunas palabras con el delantero brasileño y le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo que tiene en su parte abdominal.

El encuentro también estuvo marcado por un supuesto acto racista contra Vinicius por parte de un jugador del Benfica.

De acuerdo a lo dicho por Vinicius, el argentino Gianluca Prestianni le habría dicho “mono” en un momento del encuentro, lo que llevó al árbitro central a realizar el símbolo contra el racismo en el estadio de Lisboa.

El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius que le dio la victoria al equipo español 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa.

Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado "mono" por Prestianni.

La UEFA anunció este miércoles la apertura de una investigación por las "acusaciones de comportamientos discriminatorios" precisando que "se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones".

El jugador argentino y el equipo portugués negaron actos racistas en contra del jugador de la selección brasileña.

El encuentro de vuelta se disputará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 25 de febrero.