NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Asamblea Nacional de Venezuela

Máxima custodia policial, militar y de colectivos armados en la instalación de una "nueva" Asamblea en Venezuela con Maduro detenido

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Despliegue de colectivos armados en Caracas / Foto: AFP
Caracas amanece tomada por policías previo a la instalación de la "nueva" Asamblea Nacional.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este lunes, policías nacionales, colectivos armados y adeptos al chavismo tomaron desde muy temprano el centro de Caracas.

o

En el Palacio Federal Legislativo se instalará un nuevo periodo de la Asamblea Nacional , absolutamente controlada por el chavismo, en la que se renovará su directiva y con la novedad de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Aunque se había comentado que Delcy Rodríguez acudiría para ser juramentada, fue el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el chavismo, quien la juramentó como presidente encargada en ausencia de Maduro.

Los diputados que componen la Asamblea fueron los electos en mayo del 2025. En este proceso , la líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos a no participar pues no se habían reconocido los resultados de la votación presidencial del 2024.

Además el régimen había desatado la más feroz persecución contra la disidencia, terminó de inhabilitar partidos y detuvo a los activistas que habían pedido elecciones libres.

o

En ese contexto de votación sin libertad, fueron electos los diputados afines al chavismo y un mínimo grupo que se considera "moderado", entre ellos Henrique Capriles, que no tiene injerencia en las decisiones del Parlamento.

Con la participación de este grupo, los medios lo bautizaron como "alacrán", por negociar con el chavismo y distanciarse de la oposición que defiende los resultados de julio del 2024 cuando ganó Edmundo González Urrutia, promovido por María Corina Machado.

El acto de este lunes está marcado por la nueva realidad del chavismo de saber que Venezuela sí fue atacada por Estados Unidos y que si líder fue detenido para enfrentar cargos de lavado de dinero.

o

 

Temas relacionados:

Asamblea Nacional de Venezuela

Caracas

Despliegue militar

PNB

Militarización

GNB

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Japón

Terremoto de magnitud 7,6 golpeó a Japón y provocó una alerta de tsunami sin mayores consecuencias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Ataque en Siria

Estados Unidos ataca más de 70 objetivos en Siria y Trump advierte que se trata "de una represalia muy seria"

Vuelos internacionales

Turpial anuncia nueva ruta hacia Panamá en medio de las cancelaciones de vuelos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Japón

Terremoto de magnitud 7,6 golpeó a Japón y provocó una alerta de tsunami sin mayores consecuencias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Ataque en Siria

Estados Unidos ataca más de 70 objetivos en Siria y Trump advierte que se trata "de una represalia muy seria"

Messi | Foto: EFE
Messi

El Inter Miami de Messi viajará a Colombia para disputar un partido amistoso contra Atlético Nacional

Vuelos internacionales

Turpial anuncia nueva ruta hacia Panamá en medio de las cancelaciones de vuelos

Misil de crucero de prueba norcoreano Kim Jong Un - Fotos EFE
Misiles balísticos

Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar frente a su costa este y aumentó su capacidad de producción de armas tácticas guiadas

Donald Trump | Fotos AFP
Donald Trump

¿Por qué Donald Trump tenía la mano vendada? La Casa Blanca responde y aclara el estado de salud del presidente

El ELN adelanta paro armado en varias regiones de Colombia - Fotos: EFE
Grupos criminales

"La situación de orden público en Colombia es crítica": congresista colombiano Hernán Cadavid

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre