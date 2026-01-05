Máxima custodia policial, militar y de colectivos armados en la instalación de una "nueva" Asamblea en Venezuela con Maduro detenido

Este lunes, policías nacionales, colectivos armados y adeptos al chavismo tomaron desde muy temprano el centro de Caracas.

VEA TAMBIÉN Régimen castrista confirma la muerte de 32 militares cubanos durante operación de captura de Maduro en Caracas o

En el Palacio Federal Legislativo se instalará un nuevo periodo de la Asamblea Nacional , absolutamente controlada por el chavismo, en la que se renovará su directiva y con la novedad de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Aunque se había comentado que Delcy Rodríguez acudiría para ser juramentada, fue el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el chavismo, quien la juramentó como presidente encargada en ausencia de Maduro.

Los diputados que componen la Asamblea fueron los electos en mayo del 2025. En este proceso , la líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos a no participar pues no se habían reconocido los resultados de la votación presidencial del 2024.

Además el régimen había desatado la más feroz persecución contra la disidencia, terminó de inhabilitar partidos y detuvo a los activistas que habían pedido elecciones libres.

VEA TAMBIÉN La Casa Blanca compartió las fotografías del momento en el que Trump vio la captura de Nicolás Maduro en Caracas o

En ese contexto de votación sin libertad, fueron electos los diputados afines al chavismo y un mínimo grupo que se considera "moderado", entre ellos Henrique Capriles, que no tiene injerencia en las decisiones del Parlamento.

Con la participación de este grupo, los medios lo bautizaron como "alacrán", por negociar con el chavismo y distanciarse de la oposición que defiende los resultados de julio del 2024 cuando ganó Edmundo González Urrutia, promovido por María Corina Machado.

El acto de este lunes está marcado por la nueva realidad del chavismo de saber que Venezuela sí fue atacada por Estados Unidos y que si líder fue detenido para enfrentar cargos de lavado de dinero.