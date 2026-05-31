Irán condiciona cualquier pacto con EE. UU. al respeto de sus derechos: "no confiamos en las palabras del enemigo ni en sus promesas"

Este domingo 31 de mayo el régimen de Irán condicionó cualquier acuerdo con Estados Unidos a que se garanticen sus "derechos", subrayando que no cree "ni en las palabras ni en las promesas" de Washington en las negociaciones.

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"No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní", dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Añadió, a su vez, que los negociadores iraníes "no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas".

El régimen de Teherán reclama que se desbloqueen 12.000 millones de dólares en activos congelados y que se incluya a Líbano en un acuerdo global.

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Un día antes, el presidente Trump afirmó que sus Fuerzas Armadas atacaron un carguero con bandera de Gambia que tenía como objetivo llegar a un puerto de Irán en medio del bloque en el estrecho de Ormuz.

Según explicó el Centcom, alto mando militar de Estados Unidos que dirige las fuerzas en la región de Oriente Medio, el ataque se realizó el viernes 29 de mayo cuando detectó que la embarcación no atendió más de 20 advertencias.

Tras semanas de negociaciones marcadas por duras declaraciones y ocasionales brotes de violencia, todavía no hay acuerdo para poner fin formalmente a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump ha dicho que sus prioridades son evitar que Irán desarrolle armas nucleares y reabrir Ormuz, una ruta comercial clave para el comercio de gas y petróleo.

La guerra en contra del régimen de Irán ya completó tres meses luego de que Estados Unidos en conjunto con Israel ejecutaran la Operación Furia Épica que cobró la vida del peligroso líder ayatolá Alí Jamenei.