Dron ruso cayó en un país miembro de OTAN e hirió a dos personas, entre ellas un menor de edad

Durante la madrugada de este viernes, un dron ruso impactó sobre un edificio de apartamentos en Rumania, país miembro de la OTAN, e hirió a dos personas. Además, provocó la condena de la alianza atlántica y la Unión Europea, que culpó a Rusia y advirtió contra nuevas incursiones.

Se trató del primer choque contra un edificio residencial fuera de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en el año 2022.

Las autoridades rumanas calificaron el hecho como "una escalada grave e irresponsable".

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Los informes indican que el artefacto se estrelló contra un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, provocando un incendio y dejando a un niño de 14 años y a una mujer de 53 años heridos.

"Durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación Rusa reanudó los ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania", declaró el Ministerio de Defensa de Rumania en un comunicado.

Y añadió: "Uno de estos drones entró en el espacio aéreo rumano, fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un edificio de apartamentos, provocando un incendio a consecuencia del impacto".

Por otro lado, el ministerio rumano informó que tras la detección de drones en su espacio aéreo se desplegaron dos cazas F-16.

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Un funcionario de la Defensa aseguró que las fuerzas rumanas no tuvieron tiempo suficiente para derribar el dron y agregó que "no había oportunidades realistas para enfrentarlo de forma segura".

"El tiempo del que disponíamos (cuatro minutos) era extremadamente corto", declaró el general Gheorghe Maxim, del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante una rueda de prensa.

Por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, afirmó que la decisión de no intervenir se tomó "porque no se daban las condiciones necesarias para destruirlo sin poner en peligro significativamente la seguridad de la población civil".

Ante el hecho, Rumania convocó al embajador ruso, y Dan organizó una reunión del consejo de defensa nacional para discutir "el incidente más grave que ha afectado a nuestro territorio nacional".

Líderes europeos reaccionaron ante el hecho y lo rechazaron, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que afirmó que la "guerra de agresión" de Rusia había "cruzado otra línea roja".