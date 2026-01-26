Claudia Sheinbaum dice que le envió carta al presidente de Corea del Sur para que BTS ofrezca más fechas de su gira musical en México: "Todavía no recibo la respuesta"

Ante la alta demanda que se dio en la venta de entradas para los próximos conciertos que tendrá la popular banda de K-pop BTS en México, la presidente del país, Claudia Sheinbaum, aseguró que hablará su homólogo surcoreano para pedirle más fechas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que la demanda por los intérpretes de 'Fake Love' es mucha debido a la popularidad que tienen en el país.

"BTS es muy popular entre los y las mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes, y solo hay 150 mil boletos", empezó diciendo la jefa de Estado.

Y por ello comentó que: "hablé con el responsable de OCESA que es quien organiza, le pregunté que qué posibilidad habría de más conciertos y me dijo que no, que solo hay tres fechas".

"Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea del Sur pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva", concluyó Sheinbaum.

La presidente mexicana luego aseguró que se equivocó en el cargo y que la carta se la escribió al presidente de Corea del Sur: "Dije primer ministro, pero es presidente de Corea del Sur" y además aseveró que contará cuando tenga la respuesta.

La agrupación surcoreana de K-pop anunció hace unas semanas que empezará su gira mundial 'BTS World Tour Arirang', lo que será una conmemoración a su próximo trabajo musical 'Arirang' que se estrenará en marzo.

Por México, los intérpretes de 'Mic Drop' darán su show musical los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros y los boletos iban desde los 1,767 hasta los 17,782 pesos mexicanos.

Sin embargo, las fans de la banda, las Army, mostrarán su inconformismo con la transparencia de la venta y preventa de los boletos marchando este lunes.