NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Dubái

Restos de un dron interceptado causaron daños al hotel de lujo Burj Al Arab de Dubái

febrero 28, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Burj Al Arab, hotel de lujo en Dubái / FOTO: EFE
El suceso hace parte de las represalias ordenadas por el régimen iraní tras el ataque que sufrieron a manos de Estados Unidos e Israel.

Las autoridades de Dubái informaron este domingo que los restos de un dron que fue interceptado causaron un incendio en el hotel de lujo Burj Al Arab, después de que Irán lanzara una oleada de ataques contra varios países del Golfo.

"Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y que los restos causaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab", indicó la oficina de prensa de Dubái en su cuenta de X.

"Los equipos de la Defensa Civil respondieron inmediatamente y controlaron el incidente. No se reportaron heridos", agregó.

Así se vio la estructura del Burj Al Arab tras el impacto de los restos del dron:

