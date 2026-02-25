“Me llamó para preguntarme qué pasa en México”: Claudia Sheinbaum habló con el presidente de Estados Unidos tras la muerte de ‘El Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que conversó por teléfono con su par estadounidense Donald Trump tras la muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera alias 'El Mencho' en un operativo militar realizado el domingo.

“Me llamó para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas, le platiqué cómo fue el operativo, que habíamos tenido ayuda de inteligencia por parte de Estados Unidos, que íbamuy bien la coordinación y ya, fue una llamada corta”, dijo la mandataria.

La llamada duró ocho minutos, detalló la mandataria en rueda de prensa, y ocurrió el lunes, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemó negocios y bloqueó carreteras en 20 de los 32 estados de México en respuesta a la muerte de su líder conocido como "El Mencho".

Además, Sheinbaum también habló acerca de una reunión próxima con Donald Trump y aseguró que todavía no hay una fecha para esto.

En su discurso sobre el estado de la Unión, el mandatario republicano aseguró que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara a Oseguera.

Durante la operación militar que derivó en el abatimiento de "El Mencho" y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

El líder del poderoso CJNG era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.