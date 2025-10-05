NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se mostró "segura" de llegar "a un buen acuerdo" con EE. UU. durante el discurso de su primer año como presidente de México

octubre 5, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Claudia Sheinbaum, presidente de Méxcio / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum, presidente de Méxcio / FOTO: EFE
Además, la mandataria resaltó los logros de su primer año de gestión para combatir la pobreza y la desigualdad.

Claudia Sheinbaum celebró este domingo su primer año como presidenta de México junto a miles de simpatizantes, ante quienes destacó su vasto plan de apoyos sociales como "el más ambicioso de la historia" del país latinoamericano.

Con un recuento detallado de sus programas, que benefician a alrededor de 21 millones de personas entre jubilados, estudiantes, niños y agricultores, y a más de dos millones de familias, la mandataria resaltó los logros de su primer año de gestión para combatir la pobreza y la desigualdad.

o

"Este es el plan social más ambicioso de la historia de México fundado en el principio de confianza de nuestro pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar", afirmó Sheinbaum durante su discurso.

La presidenta se mostró igualmente "segura" de llegar "a un buen acuerdo" con Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas y con quien debe revisar el próximo año el tratado comercial del que también participa Canadá.

El intercambio de mercancías con Estados Unidos es clave para la economía mexicana y para asegurar fondos para la ambiciosa agenda social de Sheinbaum.

Este año la inversión social bordea los 54.300 millones de dólares, alrededor de 12% del presupuesto nacional; para 2026 está previsto un monto similar.

La segunda economía latinoamericana después de Brasil apenas crecerá 0,5% este año y 1,4% en 2026, según estimaciones privadas y del Banco de México (central).

Sheinbaum, primera presidenta de la historia de México, celebró su primer año en el poder con un baño de masas en el Zócalo de Ciudad de México, principal plaza pública del país.

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

México

Relaciones bilaterales

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
José Raúl Mulino, presidente panameño - Foto AFP
José Raúl Mulino

Presidente de Panamá restauró relaciones consulares con Venezuela para el retorno de migrantes

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Trump da a Hamás hasta el domingo por la tarde para que acepte el plan que busca el fin del conflicto en Gaza

Director del FBI, Kash Patel | Foto: EFE
Narcotráfico en Venezuela

Director del FBI asegura que tiene pruebas de las actividades de narcotráfico que se realizan en Venezuela: “Gran parte de la cocaína que sale de Sudamérica de allí”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Raúl Mulino, presidente panameño - Foto AFP
José Raúl Mulino

Presidente de Panamá restauró relaciones consulares con Venezuela para el retorno de migrantes

Guns N' Roses | Foto: EFE
Guns N' Roses

Secretaria de Gobierno de Bogotá no autorizó en primera instancia la realización del concierto de Guns N' Roses

Una muestra extraída de una roca en Marte evidenciaría que antiguamente existió vida en Marte - Fotos NASA
Marte

La NASA confirma el hallazgo de indicios de que Marte tuvo vida microbiana: "lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte"

Dayro Moreno | Foto: EFE
Dayro Moreno

Se hizo canon: Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno la adaptación que le hicieron en Colombia de ‘Baila Morena’

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

La Vinotinto tendrá un amistoso contra una selección top en octubre y espera llegar con el cupo al repechaje del mundial

El actor británico Orlando Bloom - Foto EFE
Katy Perry

El actor británico Orlando Bloom rompe el silencio tras la separación de Katy Perry

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Trump da a Hamás hasta el domingo por la tarde para que acepte el plan que busca el fin del conflicto en Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda