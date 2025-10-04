NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Sábado, 04 de octubre de 2025
Claudia Sheinbaum

A un año de su mandato, Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de gobernar bajo la sombra de López Obrador y las presiones de Trump

octubre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
La presidenta mexicana cumple su primer año en el poder entre tensiones políticas internas, desafíos económicos y la constante comparación con su antecesor.

Claudia Sheinbaum cumple su primer año como presidenta de México en medio de un escenario complejo. Los primeros doce meses de su mandato han estado marcados por la influencia persistente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las presiones comerciales y arancelarias de Donald Trump, y las tensiones internas dentro de su propio partido.

o

En el programa Mesa de Periodistas, el director editorial de El Economista, Luis Miguel González, la mandataria “ha sido muy hábil para jugar su propio juego”.

Sin embargo, advierte que Sheinbaum todavía carga con los efectos de polémicas heredadas: “Sigue arrastrando casos que dejan de ser escándalos de López Obrador y comienzan a ser propios”.

Por su parte, la periodista Soledad Durazo también analizó el momento político que vive la presidenta. Según ella, Sheinbaum ha intentado mantener la unidad dentro de su movimiento pese a las controversias: “Ella asegura que estos escándalos no afectan al movimiento. No es posible un rompimiento escandaloso, tiene que ser sutil”.

En el plano internacional, la relación con Donald Trump continúa siendo un desafío. González considera que “no hay manera de llegar a una buena negociación en un contexto de enfrentamiento con Trump”, aunque reconoce que Sheinbaum ha sabido mantener el equilibrio.

“Tiene algo de magia en su capacidad para lidiar con hombres muy complicados”, añade, en referencia a la manera en que ha manejado tanto su relación con López Obrador como con el expresidente estadounidense.

o

Pese a los retos, la mandataria conserva niveles de aprobación importantes, impulsados en gran parte por los programas sociales que continúan siendo el eje central de su administración. “Una parte de la población desaprueba su gestión, pero sigue contando con un respaldo considerable”, puntualiza Durazo.

A un año de su llegada al poder, Sheinbaum enfrenta el desafío de definir su propio liderazgo, mantener la estabilidad política y económica, y demostrar que puede gobernar sin depender de la sombra de su mentor político, concluyen los periodistas.

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

Política

México

Donald Trump

López Obrador

Aranceles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Israel acuerda “línea de retirada inicial” en Gaza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Sismo

Así ha sido el fuerte enjambre sísmico que ha sacudido Venezuela en las últimas horas con terremotos de más de 6 grados

Vladimir Padrino

Ministro de la Defensa de Maduro denuncia aumento de operaciones de inteligencia estadounidense en Venezuela

Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Sismo

Así ha sido el fuerte enjambre sísmico que ha sacudido Venezuela en las últimas horas con terremotos de más de 6 grados

Vladimir Padrino

Ministro de la Defensa de Maduro denuncia aumento de operaciones de inteligencia estadounidense en Venezuela

Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Ministerio Público | Foto: Cortesía
Ministerio Público

Por "ultraje al pudor público", Ministerio Público solicita detención de exfiscal de Lara

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Robert Redford, actor - Foto AFP
Muerte

Cinco películas para recordar a Robert Redford: las producciones que lo consagraron como un ícono del cine

Voleibol | Foto referencia: Canva
Corte Constitucional Colombia

Corte Constitucional de Colombia emitió fallo que prohíbe la exclusión de mujeres trans en la liga de voleibol del país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda