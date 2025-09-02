NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Iván Duque

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El expresidente de Colombia Iván Duque habló en La Noche de NTN24 sobre la relación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

El expresidente de Colombia Iván Duque habló en La Noche de NTN24 sobre la crisis de violencia en Colombia, la polémica relación Petro-Maduro y respondió a las críticas del oficialismo por su reciente encuentro con el primer ministro de Israel.

El Catatumbo y la alianza Petro-Maduro:

La región del Catatumbo sigue siendo una de las principales preocupaciones para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en Colombia.

Esta zona, que ha sido tomada por el ELN y las disidencias de las Farc, es tema de conversación en los últimos días por cuenta de la alianza entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro para "combatir" el narcotráfico, misma alianza que causa preocupación en países como Estados Unidos en medio de la presión que el Gobierno Trump ejerce sobre el régimen venezolano.

En el primer semestre del presente año se vivió una escalada violenta en esa región que dejó a más de 11.000 personas confinadas, más de 70.000 desplazados y unos 135 homicidios.

Asimismo, esta zona que comparten Colombia y Venezuela es una de las principales superficies de cultivos de coca en Colombia.

Sobre esto, el expresidente Duque aseguró que el crecimiento de la actividad ilegal allí se debe a la fallida política de Paz Total del Gobierno Petro.

“En el gobierno nuestro, entre 2018 y 2022 logramos una reducción importante del número de grupos armados ilegales en Colombia (…) aumentamos los grupos manuales de erradicación, paramos el crecimiento exponencial de los cultivos aumentamos también todas las confiscaciones de narcóticos en territorio nacional y también, en el caso particular del Catatumbo, hicimos muchísimas operaciones contra los grupos armados ilegales y se creó una fuerza de despliegue rápido muy importante al comienzo del gobierno”.

Sin embargo, señala Duque, "muchas de esas cosas se han ido debilitando y se han debilitado porque los grupos manuales de erradicación prácticamente los acabaron. Hoy estamos a puertas de tener más de 300 mil hectáreas de coca en Colombia, ya más coca y menos paz, hemos tenido una propuesta de paz total que lo único que busca es ser permisivo y condescendiente con el terrorismo”.

Y agregó que, de no haber sido por los regímenes de Chávez y Maduro, conniventes con el terrorismo, "muy seguramente el ELN y las FARC se hubieran acabado hace muchísimo tiempo”.

Estados Unidos pone el ojo sobre Colombia y su relación con Venezuela:

En medio de la carente presencia del Gobierno en el Catatumbo y el creciente poderío de los grupos guerrilleros y terroristas, Duque señaló que “es inminente la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas" por parte de Estados Unidos.

"El hecho de haber acabado los grupos de erradicación manual, el hecho de haber disminuido la capacidad ofensiva, el hecho de tener las incautaciones como porcentaje la producción potencial en el nivel más bajo de los últimos 30 años, el hecho de ver a muchos narcoterroristas declarados gestores de paz, todo eso va a llevar a una descertificación y, si no fuera así, sería un milagro”, agregó.

Y añadió que “claramente Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y hoy tenemos un gobierno que adicional a eso se está aliando con el Cartel de los Soles”.

Por otra parte, el exmandatario colombiano dijo que es muy peligroso para su país entrar en ese territorio "cuando se van a empezar a develar muchas cosas de las alianzas históricas del Cartel de los Soles con el narcotráfico regional, ahora estamos atentos a la declaración del hijo del Chapo Guzmán ante la Justicia de los Estados Unidos y muy pronto también se estará escuchando por parte de alias ‘Fito’ cuál era su relación con las FARC y cuál era su relación con el Cartel de los Soles”-

La relación de Duque con Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu:

En los últimos días, tras una reunión con el líder del Gobierno de Israel, el expresidente Duque fue blanco de críticas por parte del oficialismo colombiano, desde donde califican a Netanyahu de "genocida".

Según Duque, “Colombia tiene una relación histórica con Israel, Benjamín Netanyahu ha sido la persona que ha ejercido la posición de primer ministro de Israel por más años en la historia de ese país ha trabajado con presidentes de Colombia, que van desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta nuestros días, ha sido una persona que apoyaba a Colombia en la lucha contra el terrorismo, ha fortalecido la cooperación en materia de inversión y comercio”.

Por esta razón, señala el expresidente, “tengo una relación desde hace mucho tiempo y nunca dejaré de exponer públicamente mi admiración por un estado que ha sido un aliado estratégico de Colombia, eso no quiere decir que también mantenga una línea consecuente coherente en que Colombia debe contribuir a buscar la paz en esa región y ahí Colombia ha reconocido también el principio de los dos estados como un interés de política exterior de Colombia desde cuando Colombia apoyó los acuerdos de Oslo en el año de 1993-94”.

No obstante, agregó que “la única posibilidad de construir la paz en Gaza empieza por la erradicación total de Hamás, porque Hamás no es el pueblo palestino, Hamás ha tentado contra el pueblo palestino y ha conspirado contra la construcción de la paz y decir eso abiertamente es algo que es necesario”.

Asimismo, apuntó contra Petro, quien criticó el encuentro Duque-Netanyahu, por su activismo sobre Medio Oriente y su silencio frente a la crisis de seguridad en Colombia.

“Él militó en grupos armados que tenían como justificación el asesinato de otras personas por su manera de pensar", dijo.

“Hay una clara indolencia muchas veces frente a los incidentes que se han presentado contra la Fuerza Pública en Colombia, donde en el último año tenemos récord de miembros de la Fuerza Pública asesinados en la lucha contra las amenazas a la seguridad”, añadió.

Y mencionó que “esa carencia de empatía, esa carencia de solidaridad y muchas veces el tratar de buscar justificaciones ideológicas a lo que hacen otros grupos criminales en el mundo como ha sido el caso de Hamás, pues sencillamente muestra que hoy quien lidera el Estado colombiano no tiene ni la coherencia ni la congruencia y muchas veces la capacidad empática de llamar las cosas por su nombre”.

Temas relacionados:

Iván Duque

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

