Pete Hegseth anuncia que EE. UU. adoptará una nueva filosofía militar denominada "luchar esta noche"

El secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó un video en la red social X, donde informó que “los fondos proporcionados por el 'Big Beautiful Bill' están listos para usarse para montar una carrera efectiva para construir poder de combate”.

Reportó que desde “el Departamento de Guerra, estamos adoptando nuevas tecnologías con la filosofía de ‘luchar esta noche’, para que nuestros combatientes cuenten con las herramientas de vanguardia que necesiten para prevalecer”.

Hegseth comenzó destacando su compromiso en “reconstruir” las fuerzas armadas del país.

Añadió que estamos en una nueva era de contienda, “una era de drones de combate baratos y desechables. No podemos quedarnos atrás”.

El secretario manifestó que “no podemos permitirnos derribar drones baratos con misiles de dos millones de dólares” y aseguró que Estados Unidos debe ser capaz de “desplegar grandes cantidades de drones capaces de atacar”.

Destacó que en el mes de “julio, eliminé las regulaciones que obstaculizan la adopción de pequeños drones y trasladé las autoridades de la burocracia residente a los comandantes de unidad”.

Explicó que el programa de Dominio de Drones “reducirá los costos y aumentará las capacidades”. “Entregaremos decenas de miles de pequeños drones que reducirá costos y aumentará las capacidades”.

Adicionalmente, el secretario de guerra enfatizó que “Estados Unidos finalmente se está poniendo al día con un programa que prioriza la cantidad, la velocidad y la letalidad por sobre la burocracia del Pentágono”.

En la página oficial de Departamento de Guerra de los Estados Unidos se informó que este programa tendrá cuatro fases, la primera, denominada “fase de prueba”, se extenderá de febrero a julio de 2026.

“Durante ese período, se solicitará a 12 proveedores que produzcan colectivamente 30.000 drones a un costo de 5.000 dólares por unidad, lo que representan un total de 150 millones de dólares en gastos departamentales”, precisó el Departamento.

Finalmente, a través del programa de dominio de drones, mil millones de dólares del “Big Beutiful financiarán la fabricación de aproximadamente 340.000 pequeños UAS para unidades de combate en el transcurso de dos años”, declararon en su página oficial.