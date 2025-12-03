NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Pete Hegseth

Pete Hegseth anuncia que EE. UU. adoptará una nueva filosofía militar denominada "luchar esta noche"

diciembre 3, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Pete Hegseth secretario de guerra | Foto EFE
Pete Hegseth secretario de guerra | Foto EFE
Estados Unidos solicitará a 12 proveedores que produzcan colectivamente 30.000 drones y más.

El secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó un video en la red social X, donde informó que “los fondos proporcionados por el 'Big Beautiful Bill' están listos para usarse para montar una carrera efectiva para construir poder de combate”.

o

Reportó que desde “el Departamento de Guerra, estamos adoptando nuevas tecnologías con la filosofía de ‘luchar esta noche’, para que nuestros combatientes cuenten con las herramientas de vanguardia que necesiten para prevalecer”.

Hegseth comenzó destacando su compromiso en “reconstruir” las fuerzas armadas del país.

Añadió que estamos en una nueva era de contienda, “una era de drones de combate baratos y desechables. No podemos quedarnos atrás”.

El secretario manifestó que “no podemos permitirnos derribar drones baratos con misiles de dos millones de dólares” y aseguró que Estados Unidos debe ser capaz de “desplegar grandes cantidades de drones capaces de atacar”.

Destacó que en el mes de “julio, eliminé las regulaciones que obstaculizan la adopción de pequeños drones y trasladé las autoridades de la burocracia residente a los comandantes de unidad”.

Explicó que el programa de Dominio de Drones “reducirá los costos y aumentará las capacidades”. “Entregaremos decenas de miles de pequeños drones que reducirá costos y aumentará las capacidades”.

Adicionalmente, el secretario de guerra enfatizó que “Estados Unidos finalmente se está poniendo al día con un programa que prioriza la cantidad, la velocidad y la letalidad por sobre la burocracia del Pentágono”.

En la página oficial de Departamento de Guerra de los Estados Unidos se informó que este programa tendrá cuatro fases, la primera, denominada “fase de prueba”, se extenderá de febrero a julio de 2026.

o

“Durante ese período, se solicitará a 12 proveedores que produzcan colectivamente 30.000 drones a un costo de 5.000 dólares por unidad, lo que representan un total de 150 millones de dólares en gastos departamentales”, precisó el Departamento.

Finalmente, a través del programa de dominio de drones, mil millones de dólares del “Big Beutiful financiarán la fabricación de aproximadamente 340.000 pequeños UAS para unidades de combate en el transcurso de dos años”, declararon en su página oficial.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Estados Unidos

Guerra

Fuerzas Militares

Drones

Tecnología

Armas

Lucha

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Actualidad

Ver más
'Poncho' Zuleta, cantante colombiano / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Polémica

Leyenda del vallenato genera polémica al enviar saludo al jefe del régimen venezolano: "Los cantantes podemos saludar a quien nos dé la gana y Maduro es mi amigo"

María Corina Machado deja mensaje a Honduras / FOTO: EFE
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar - Embajada de Estados Unidos en Puerto España
Reunión

Esto acordaron Estados Unidos y Trinidad y Tobago tras encuentro entre el jefe del Estado Mayor y la primera ministra trinitense: “Abordar las amenazas compartidas”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
'Poncho' Zuleta, cantante colombiano / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Polémica

Leyenda del vallenato genera polémica al enviar saludo al jefe del régimen venezolano: "Los cantantes podemos saludar a quien nos dé la gana y Maduro es mi amigo"

Selecciones de Brasil y Uruguay enfrentándose | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Selección sudamericana ratifica a su entrenador en medio de rumores de una solicitud de su renuncia por parte de los jugadores

María Corina Machado deja mensaje a Honduras / FOTO: EFE
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar - Embajada de Estados Unidos en Puerto España
Reunión

Esto acordaron Estados Unidos y Trinidad y Tobago tras encuentro entre el jefe del Estado Mayor y la primera ministra trinitense: “Abordar las amenazas compartidas”

Álbumes de Michael Jackson expuestos en la tienda A-1 Records el 26 de junio de 2009 en Nueva York-Foto: AFP
Michael Jackson

Idéntico: así luce el sobrino de Michael Jackson en el tráiler oficial de la película biográfica del icónico cantante

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump plantea dos escenarios para Maduro: "podemos hacerlo de la manera fácil; si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien"

El entrenador Oswaldo Vizcarrondo (AFP)
Mundial

"Una completa locura lo que juega la selección de Oswaldo Vizcarrondo": así reaccionó el mundo del fútbol a histórica goleada de la Vinotinto a Inglaterra en Mundial Sub-17

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre