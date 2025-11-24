Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, invitó a connacionales en Venezuela a diligenciar un formulario en línea, según dijo, “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”.

Mediante su cuenta personal de X, Petro Urrego compartió un breve mensaje acompañado de un enlace que redirecciona a los interesados a una página de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Venezuela.

“Este es el registro que pueden usar colombianos en Venezuela para estar en comunicación en estos momentos difíciles”, escribió.

De acuerdo con información en dicho sitio web, se trata del Registro Consular que es la información que proporciona cada colombiano a la Cancillería, como datos de identificación, lugar de residencia en Colombia o en el exterior, información de viaje fuera del país y persona de contacto en caso de emergencia.

En el mismo sitio web se encuentra un código QR que lleva a los colombianos al formulario en mención para registrar sus datos personales y facilitar “la comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de emergencias”.

El anuncio del presidente Petro se da en medio de la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por cuenta del despliegue militar en el Caribe contra carteles de la droga.

Asimismo, ocurre en momentos en los que la Administración del presidente Donald Trump declaró al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera.

La designación de dicha organización, atribuida a Maduro, otorgaría "más herramientas" al Gobierno de Estados Unidos para enfrentar al régimen venezolano, al que acusa de estar detrás del mencionado cartel.

El régimen de Venezuela, que calificó como "ridícula" la designación del Cartel de los Soles, viene denunciando la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe como una maniobra para sacar a Maduro del poder.