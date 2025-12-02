NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Espacio

Telescopio capta una ‘mariposa cósmica’ a 2.500 años luz: la nueva imagen revela detalles que nunca se habían visto

diciembre 2, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Foto de referencia | Canva
La estrella supera los 200.000°C de temperatura y se considera una de las más calientes jamás observadas.

El telescopio Gemini Sur, ubicado en el Cerro Pachón de Chile, logró capturar una impactante fotografía de un objeto “astronómico bipolar”, situado entre 2.500 y 3.800 años luz de la Tierra, en la constelación Escorpio.

El cuerpo estelar recibió el nombre de NGC 6302 o Caldwell 69, según lo informó un comunicado NoirLab, de la fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

La captura de esta asombrosa nebulosa se dio por la celebración de los 25 años desde que se concluyó la construcción del Observatorio Internacional Gemini, y luego de que estudiantes chilenos votaron para que el telescopio Gemini Sur en Chile tomara imágenes de NGC 6302.

En la fotografía se observa la forma de una mariposa. En su centro contiene una enana blanca, correspondiente a lo que queda de un astro parecido al Sol que expulsó hace tiempo sus capas externas, formando unas características “alas”.

De acuerdo con lo publicado de NoirLab, la nebulosa fue “formada por una estrella masiva que está cerca del final de su vida y por ello expulsa material al espacio, rodeándose por una capa de gas ionizado en expansión”.

Además de su particular nacimiento, la estrella posee una temperatura superficial que supera los 250.000 °C, ostentando el récord de las estrellas más calientes. No obstante, esto tiene una explicación.

El artículo de NoirLab detalla que “la formación de esta estructura única se debe a una estrella ubicada en el centro de la nebulosa que está desprendiendo capas de gas y polvo a medida que se acerca al final de su vida”.

Adicionalmente, el cuerpo celeste posee colores distintos: las partes teñidas de rojo identifican la presencia de gas de hidrógeno energizado, en comparación, con las partes azules que representan el oxígeno.

Finalmente, la estrella alberga otros elementos químicos como nitrógeno, azufre y hierro. Según los científicos, estos elementos al final se integrarán e iniciarán un proceso de reciclaje cósmico.

