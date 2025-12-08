NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
María Corina Machado

Corina Parisca, madre de María Corina Machado, llegó a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y su madre, Corina Parisca
Aunque se ha especulado sobre la salida de Venezuela, de la líder opositora, su equipo no ha podido confirmar si ésta acudirá a la premiación.

Este lunes 8 de diciembre, Corina Parisca, madre de la líder opositora venezolana María Corina Machado, llegó a Oslo, Noruega, previo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

o

La madre de Machado dice que aunque tiene ilusión de verla, no puede asegurar si María Corina acudirá al evento. Recordó que tiene más de un año sin ver a su hija, luego de salir de Venezuela debido al asedio a su vivienda por parte del régimen de Nicolás Maduro.

A la ceremonia están invitados presidentes en funciones, exmandatarios y distintas personalidades de la comunicación, el espectáculo y el mundo político, que la misma María Corina Machado ha invitado. Aunque se ha especulado sobre la salida de Venezuela, de la líder opositora, su equipo no ha podido confirmar si ésta acudirá a la premiación.

Este fin de semana la comunidad de venezolanos en el mundo realizó protestas y actos simbólicos asegurando que el Premio Nobel de la Paz es de todos y que Venezuela merece regresar a la libertad. Mientras, en el país se vive la tensión entre el régimen de Maduro y la administración de Donald Trump por la escalada en la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, para enfrentar al 'Cartel de los Soles', del que acusa a Maduro de encabezar.

Machado recibió el Nobel el 10 de octubre "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en el país.

o

A la opositora se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro, se auto juramentó a pesar de las protestas de la oposición y la falta de publicación del escrutinio.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron este resultado.

