Así es el lujoso hotel cinco estrellas que inauguró la selección Colombia en Barranquilla: "Muy contentos de poder cristalizar un proyecto que teníamos hace rato en sueños"

Este martes se llevó a cabo la inauguración del hotel cinco estrellas de la selección Colombia en Barranquilla. El lujoso hotel estará conectado a la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Barranquilla.

La infraestructura será para uso único y exclusivo de las concentraciones, recuperación y preparación de los futbolistas del conjunto cafetero dirigido por Néstor Lorenzo, así como para las otras categorías del FCF.

Según se ha conocido, el hotel lo que busca es ofrecer un entorno integral, así como brindar unos estándares deportivos elevados.

El hotel cinco estrellas contará con 48 habitaciones, gimnasio especializado, zonas comunes, espacios para el análisis táctico, áreas de recuperación con alta tecnología, barbería y mucho más.

Esta nueva infraestructura cuenta con una inversión de más de 37.000 millones de pesos colombianos y cuenta con al menos 4.000 metros cuadrados.

Además, será una infraestructura disponible para todas las categorías competentes de la Federación Colombiana de Fútbol, como la selección femenina de mayores.

De acuerdo por lo dicho por el presidente de la federación, Ramón Jesurún, en diálogo con el medio colombiano Win Sports, la apuesta del hotel no es "solo estética", sino que la infraestructura es un complemento "fundamental para la preparación de nuestras selecciones; la complementación que se tiene que dar debe ser sumamente integral".

"Muy contentos de poder cristalizar un proyecto que teníamos hace rato en sueños", agregó.

Jesurún explicó que cinco millones de dólares de la inversión para este lujoso hotel provienen de la Conmebol, el resto con recursos propios.

Además, este espacio "lo manejará directamente la Federación, con personal especializado en hotelería y turismo, replicando la experiencia positiva que hemos tenido en Bogotá".

Ahora los futbolistas de la 'Tricolor' ya no tendrán que movilizarse a hoteles privados durante las concentraciones.

El nuevo hotel llega poco antes de los amistosos que enfrentará la selección Colombia ante Croacia y Francia en marzo, como parte de su preparación para el próximo Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.