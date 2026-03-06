Israel lanza ataques a gran escala sobre objetivos del régimen iraní y anuncia una "nueva fase" del conflicto

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este viernes una serie de ataques "a gran escala" sobre Teherán como parte de una "nueva fase" de su arremetida contra el régimen de Irán, que ha extendido además a Líbano con fuertes bombardeos sobre Beirut.

El conflicto, desatado el fin de semana tras una ofensiva en conjunto con Estados Unidos contra Irán, se ha ampliado a todo Oriente Medio debido a múltiples represalias de la república islámica.

Medios iraníes han asegurado este viernes haber documentado explosiones en diferentes barrios de la capital, Teherán.

Ante esto, las Fuerzas Armadas israelíes explicaron que su blanco era "la infraestructura del régimen terrorista iraní".

También se reportaron ataques con misiles en Shiraz, en el sur del país, que dejaron varios ciudadanos "muertos o heridos" el jueves por la noche, indicó la agencia pública de noticias Irna.

Y en Líbano, los suburbios del sur de la capital, Beirut, también fueron bombardeados este viernes temprano por Israel.

Mientras tanto, en medio de la incertidumbre por el futuro del conflicto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que "estamos solo al comienzo de los combates" y agregó que Washington dispone de munición suficiente para "llevar a cabo esta campaña durante el tiempo que sea necesario".

Por su parte, el presidente Donald Trump consideró en declaraciones a la cadena NBC News que enviar tropas terrestres a Irán sería "una pérdida de tiempo" ya que los iraníes "lo han perdido todo".

Por la misma línea, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, anunció el jueves por la noche que el conflicto entraba en una "nueva fase".

VEA TAMBIÉN Estados Unidos publica imágenes de su ataque a un portadrones iraní: van más de 30 buques del régimen hundidos o

"Tras llevar a cabo con éxito la etapa de ataque sorpresa, durante la cual hemos establecido nuestra superioridad aérea y neutralizado la red de misiles balísticos, pasamos ahora a la siguiente fase de la operación", dijo por televisión.

El funcionario añadió que Israel continuará con el "desmantelamiento del régimen" iraní y de sus capacidades militares y que el Estado hebreo todavía tenía "más sorpresas reservadas" contra Teherán.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, anunciaron también una nueva salva de proyectiles contra Tel Aviv, donde ya se habían escuchado explosiones el jueves por la noche sin que se reportaran víctimas.