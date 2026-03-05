NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: CENTCOM EE. UU.
En el video se ve cómo, con misiles, un avión de Estados Unidos destruye lo que parecen ser aeronaves supersónicas en hangares militares.

Luego de confirmar la destrucción de dos embarcaciones del régimen de Irán, el Ejército de Estados Unidos continúa los ataques contra objetivos militares de la república islámica.

Este jueves, el Comando Central (CENTCOM) publicó un nuevo e impactante video que muestra la capacidad del Ejército de Estados Unidos pasa destruir aeronaves militares iraníes.

"La capacidad del régimen iraní para influir en las fuerzas estadounidenses y sus socios regionales está disminuyendo rápidamente, mientras que el poder de combate estadounidense sigue creciendo", señaló el Comando Central en sus redes sociales.

En el video se ve cómo, con misiles, un avión de Estados Unidos destruye lo que parecen ser aeronaves tipo F-5 , F-27 y SU-25 en hangares militares.

El Gobierno Trump ha asegurado en las últimas horas que la capacidad de respuesta de Irán está disminuyendo y la suya está "aumentando", además, el Estado Mayor Conjunto, aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.

Según el general, Estados Unidos está "apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

Esto, según Estados Unidos, refleja el debilitamiento de las capacidades militares del régimen.

Pese a lo informado por el Gobierno Trump, en las últimas horas el canciller de Irán, Abás Araqchi, lanzó una seria amenaza hacia Estados Unidos por el hundimiento de uno de sus buques más importantes.

El canciller señaló a EE. UU. de cometer una "atrocidad" al hundir el buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka y advirtió que Washington lo "lamentará amargamente".

"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", añadió.

