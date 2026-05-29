Yo seré candidata a la Presidencia de Venezuela, dice María Corina Machado tras anunciar disposición de hablar con el régimen

Las fuerzas democráticas venezolanas, agrupadas en la Plataforma Unitaria y en la Alianza con Venezuela, bajo el liderazgo de María Corina Machado, presentaron una renovada y determinante hoja de ruta para avanzar hacia la recuperación definitiva de su país, que por casi tres décadas ha estado en poder de una dictadura.

Luego de las reuniones del pasado fin de semana, fue presentado el manifiesto de Panamá, un acuerdo que plantea el reimpulso al proceso de transición, con sentido de urgencia y firmeza.

Entre las condiciones esenciales, previas para avanzar hacia la transición, en el manifiesto de Panamá vuelve a quedar en primer lugar la liberación sin restricciones de todos los prisioneros políticos, incluidos los militares y policías, así como el inaplazable desmonte del aparato represivo que aún está funcionando. El foco estará puesto en lograr un escenario que permita la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido y el reencuentro nacional; cosas de las que ha estado privada Venezuela en los últimos años por cuenta de la tiranía.

Tal como lo había advertido María Corina Machado desde hace un mes y medio, durante su visita a Madrid, la realización de unas elecciones presidenciales verdaderamente libres en Venezuela solamente será posible con la renovación y depuración del Consejo Nacional Electoral, que aún está controlado por la dictadora Delcy Rodríguez, pero más allá, el manifiesto de Panamá plantea un gran acuerdo nacional en Venezuela con la participación de organizaciones sociales y ciudadanas, partidos, empresarios, trabajadores, sindicatos, iglesias, estudiantes y un actor muy importante: los venezolanos de la diáspora. Todos con la mirada puesta en el renacer de una república libre y democrática.

Desde el fin de semana pasado, durante sus reuniones con las fuerzas democráticas venezolanas en Panamá, María Corina Machado había dejado en claro, de nuevo y sin rodeos, que será candidata presidencial. Con el manifiesto de Panamá, la líder democrática vuelve a ponerse al frente de las legítimas e incluyentes iniciativas para retomar el camino de la democracia venezolana.

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“Yo seré candidata, pero puede haber otros, me gustaría competir con todo el mundo, claro que sí. Queremos que este plan avance y coordinar con nuestro principal aliado, el gobierno de estados unidos, el éxito de esta estrategia. Es una demostración de la profunda confianza que tenemos en lo venezolanos, queremos hacer una elección impecable”, aseveró la premio Nobel de Paz 2025.

María Corina Machado tiene una visión sobre este proceso de transición, que va más allá de Venezuela, ella tiene claro que la liberación de su país, oprimido y empobrecido por la dictadura, será la punta de lanza para derrotar al comunismo en nuestro hemisferio, es decir, el interés estratégico de rescatar a Venezuela es un interés compartido y conducido en alianza con el gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Un mensaje de unidad y de regreso, de reencuentro y de esperanza, de avance hacia la recuperación de Venezuela, así ha sido el planteamiento de María Corina Machado de cara a los venezolanos dentro y fuera de su país.

En sus permanentes apariciones en plaza pública de los últimos meses, en cumplimiento de sus giras por Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos, María Corina Machado ha reafirmado la promesa de volver, que ella y todos los que quieran volverán cuanto antes, así lo dejó plasmado una vez más este pasado fin de semana en su más reciente contacto directo con la diáspora en Ciudad de Panamá.