NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
María Corina Machado

Yo seré candidata a la Presidencia de Venezuela, dice María Corina Machado tras anunciar disposición de hablar con el régimen

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
María Corina Machado, líder democrática venezolana / FOTO: EFE
María Corina Machado, líder democrática venezolana / FOTO: EFE
La premio Nobel de Paz 2025 espera competir con quienes quieran llegar al Palacio de Miraflores y dice confiar plenamente en los venezolanos.

Las fuerzas democráticas venezolanas, agrupadas en la Plataforma Unitaria y en la Alianza con Venezuela, bajo el liderazgo de María Corina Machado, presentaron una renovada y determinante hoja de ruta para avanzar hacia la recuperación definitiva de su país, que por casi tres décadas ha estado en poder de una dictadura.

Luego de las reuniones del pasado fin de semana, fue presentado el manifiesto de Panamá, un acuerdo que plantea el reimpulso al proceso de transición, con sentido de urgencia y firmeza.

o

Entre las condiciones esenciales, previas para avanzar hacia la transición, en el manifiesto de Panamá vuelve a quedar en primer lugar la liberación sin restricciones de todos los prisioneros políticos, incluidos los militares y policías, así como el inaplazable desmonte del aparato represivo que aún está funcionando. El foco estará puesto en lograr un escenario que permita la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido y el reencuentro nacional; cosas de las que ha estado privada Venezuela en los últimos años por cuenta de la tiranía.

Tal como lo había advertido María Corina Machado desde hace un mes y medio, durante su visita a Madrid, la realización de unas elecciones presidenciales verdaderamente libres en Venezuela solamente será posible con la renovación y depuración del Consejo Nacional Electoral, que aún está controlado por la dictadora Delcy Rodríguez, pero más allá, el manifiesto de Panamá plantea un gran acuerdo nacional en Venezuela con la participación de organizaciones sociales y ciudadanas, partidos, empresarios, trabajadores, sindicatos, iglesias, estudiantes y un actor muy importante: los venezolanos de la diáspora. Todos con la mirada puesta en el renacer de una república libre y democrática.

Desde el fin de semana pasado, durante sus reuniones con las fuerzas democráticas venezolanas en Panamá, María Corina Machado había dejado en claro, de nuevo y sin rodeos, que será candidata presidencial. Con el manifiesto de Panamá, la líder democrática vuelve a ponerse al frente de las legítimas e incluyentes iniciativas para retomar el camino de la democracia venezolana.

o

“Yo seré candidata, pero puede haber otros, me gustaría competir con todo el mundo, claro que sí. Queremos que este plan avance y coordinar con nuestro principal aliado, el gobierno de estados unidos, el éxito de esta estrategia. Es una demostración de la profunda confianza que tenemos en lo venezolanos, queremos hacer una elección impecable”, aseveró la premio Nobel de Paz 2025.

María Corina Machado tiene una visión sobre este proceso de transición, que va más allá de Venezuela, ella tiene claro que la liberación de su país, oprimido y empobrecido por la dictadura, será la punta de lanza para derrotar al comunismo en nuestro hemisferio, es decir, el interés estratégico de rescatar a Venezuela es un interés compartido y conducido en alianza con el gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Un mensaje de unidad y de regreso, de reencuentro y de esperanza, de avance hacia la recuperación de Venezuela, así ha sido el planteamiento de María Corina Machado de cara a los venezolanos dentro y fuera de su país.

En sus permanentes apariciones en plaza pública de los últimos meses, en cumplimiento de sus giras por Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos, María Corina Machado ha reafirmado la promesa de volver, que ella y todos los que quieran volverán cuanto antes, así lo dejó plasmado una vez más este pasado fin de semana en su más reciente contacto directo con la diáspora en Ciudad de Panamá.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Elecciones en Venezuela

Política

Presidencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La Casa Blanca está cómoda con Delcy Rodríguez": Alejandro Hernández advierte que Venezuela no tiene "futuro" si el régimen continúa en el poder

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Portaviones Nimitz - Foto AFP
Presión sobre régimen de Cuba

Trump responde si llegada de portaviones al Caribe tiene que ver con decisión que vaya a tomar sobre Cuba

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Donald Trump

Delcy Rodríguez publica mapa de Venezuela con polémico mensaje luego de que Trump pintara croquis del país con la bandera de Estados Unidos

Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Subsecretario de Guerra revela detalles de la captura de Maduro y advierte sobre Cuba y Nicaragua

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Portaviones Nimitz - Foto AFP
Presión sobre régimen de Cuba

Trump responde si llegada de portaviones al Caribe tiene que ver con decisión que vaya a tomar sobre Cuba

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Donald Trump

Delcy Rodríguez publica mapa de Venezuela con polémico mensaje luego de que Trump pintara croquis del país con la bandera de Estados Unidos

Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Subsecretario de Guerra revela detalles de la captura de Maduro y advierte sobre Cuba y Nicaragua

Petróleo | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos impone nuevas sanciones para impedir la venta de petróleo iraní a China

Desplazamiento forzado México - Elementos Canva de referencia
Desplazados

¿Se ha normalizado el horror y la tragedia del desplazamiento forzado en México? Expertos analizan

Frontera entre Venezuela y Guyana / Foto: AFP
CIJ

Se cumplen nuevas audiencias en La Haya para resolver antigua disputa de Venezuela con Guyana sobre región del Esequibo: lo que ha pasado

Lionel Messi en el Mundial de Catar 2022 - Foto EFE
Mundial 2026

Esta es la jugada que el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA asegura que no marcará la pauta del Mundial pese al auge que ha tenido en clubes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre