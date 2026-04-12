NTN24
Domingo, 12 de abril de 2026
Domingo, 12 de abril de 2026
María Corina Machado

¿Qué posibilidad hay de una reunión entre María Corina Machado y Pedro Sánchez?

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La líder demócrata venezolana estará en Madrid para una serie de reuniones y para recibir la llave de oro de Madrid, según lo confirmó el alcalde Almeida.

El alcalde José Luis Martínez Almeida confirmó que recibirán con honores a la premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado para entregarle la llave de oro de Madrid; una condecoración que tendrá lugar el próximo viernes en la Casa de La Villa, que fue la sede del ayuntamiento de Madrid y del concejo durante siglos.

El sábado 18 de abril, Machado tiene una cita con la diáspora venezolana en Madrid, en un acto masivo en el que miles de la acompañarán para reunirse junto al presidente legítimo de Venezuela Edmundo González Urrutia.

o

En su agenda tiene previsto un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de vox, Santiago Abascal.

José Antonio Vega, miembro fundador del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela y también parte del Comando con Venezuela en España, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre esta visita y la posibilidad de una reunión entre la premio Nobel de Paz con el presidente de gobierno Pedro Sánchez.

“La próxima semana María Corina Machado arribará a España en una gira que causa gran emoción, pues se anunció un reencuentro con la diáspora… Es una distinción que nos hace sentir muy honrados a los venezolanos, está pautado también reunirse con líderes que han apoyado nuestra causa y con diversos actores del mundo que han mostrado su interés y han apoyado a María Corina Machado”, comentó el invitado.

o

Sobre la postura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Vega aseguró: “Nosotros esperábamos mucho más de lo que ha podido dar el gobierno español en lo que se refiere a la victoria del 28 de julio, se tomaron posiciones neutras e intermedias ante una situación como la que se vive en Venezuela en donde no se puede ser tibio, o se está con la democracia y la libertad o se está con el crimen que es lo que representa Nicolás Maduro”

Sobre una posible reunión entre María Corina Machado y Pedro Sánchez, el miembro de Comando con Venezuela en España señaló: “María Corina ha sido muy clara con su postura, corresponde a ellos establecer los términos para que haya o no haya encuentro, María Corina es una demócrata y ha recibido el respaldo de quienes han calificado en los ´términos correctos al régimen que oprime a Venezuela”.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Pedro Sánchez

España

Diplomacia

Reunión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué posibilidad hay de una reunión entre María Corina Machado y Pedro Sánchez?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní”, advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
J. D. Vance y Shehbaz Sharif - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán nueva ronda negociaciones este domingo mientras crecen amenazas y operaciones militares

Amerizaje de la misión Artemis II / FOTO: NASA
Artemis II

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

Autoridades mexicanas - Foto EFE
Desapariciones forzadas

Periodistas mexicanos advierten "un involucramiento de autoridades que colaboran con el crimen organizado" a propósito del informe de la ONU sobre desapariciones

Petróleo venezolano - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Economista explica de qué dependerá la recuperación petrolera de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

¿Qué tan viable es activar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Cerezo - Foto Canva
Árboles

Los cerezos florecen antes de lo previsto y pintan de rosa la primavera en Tokio

Rescate de pilotos de Estados Unidos - AFP
Ataque al régimen de Irán

Portavoz de la Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump "fue informado" sobre el caza de EE. UU. que fue derribado en Irán

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que EE. UU. está teniendo "buenas y productivas" conversaciones con el régimen de Irán y anuncia cese de ataques por cinco días

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Partido de Eliminatorias de Concacaf - Foto: EFE
Mundial 2026

Empresa colombiana sorprende al presentar la camiseta que utilizará selección a la que vestirá en el Mundial 2026: "Nada que envidiarle a las grandes"

Cerezo - Foto Canva
Árboles

Los cerezos florecen antes de lo previsto y pintan de rosa la primavera en Tokio

Rescate de pilotos de Estados Unidos - AFP
Ataque al régimen de Irán

Portavoz de la Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump "fue informado" sobre el caza de EE. UU. que fue derribado en Irán

Foto @alejolittle
Colombia

Luto en la farándula colombiana: Murió el creador de contenido colombiano ‘Alejo Little’ a los 33 años

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que EE. UU. está teniendo "buenas y productivas" conversaciones con el régimen de Irán y anuncia cese de ataques por cinco días

Jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Quedó confirmado el rival de la selección Colombia para su juego de despedida en El Campín antes del Mundial

Altercados en marchas en Caracas, Venezuela
Marchas

Se registran choques en Caracas entre la marcha de trabajadores y fuerzas del régimen que impiden su paso hacia Miraflores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre