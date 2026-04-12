¿Qué posibilidad hay de una reunión entre María Corina Machado y Pedro Sánchez?

El alcalde José Luis Martínez Almeida confirmó que recibirán con honores a la premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado para entregarle la llave de oro de Madrid; una condecoración que tendrá lugar el próximo viernes en la Casa de La Villa, que fue la sede del ayuntamiento de Madrid y del concejo durante siglos.

El sábado 18 de abril, Machado tiene una cita con la diáspora venezolana en Madrid, en un acto masivo en el que miles de la acompañarán para reunirse junto al presidente legítimo de Venezuela Edmundo González Urrutia.

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En su agenda tiene previsto un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de vox, Santiago Abascal.

José Antonio Vega, miembro fundador del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela y también parte del Comando con Venezuela en España, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre esta visita y la posibilidad de una reunión entre la premio Nobel de Paz con el presidente de gobierno Pedro Sánchez.

“La próxima semana María Corina Machado arribará a España en una gira que causa gran emoción, pues se anunció un reencuentro con la diáspora… Es una distinción que nos hace sentir muy honrados a los venezolanos, está pautado también reunirse con líderes que han apoyado nuestra causa y con diversos actores del mundo que han mostrado su interés y han apoyado a María Corina Machado”, comentó el invitado.

Sobre la postura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Vega aseguró: “Nosotros esperábamos mucho más de lo que ha podido dar el gobierno español en lo que se refiere a la victoria del 28 de julio, se tomaron posiciones neutras e intermedias ante una situación como la que se vive en Venezuela en donde no se puede ser tibio, o se está con la democracia y la libertad o se está con el crimen que es lo que representa Nicolás Maduro”

Sobre una posible reunión entre María Corina Machado y Pedro Sánchez, el miembro de Comando con Venezuela en España señaló: “María Corina ha sido muy clara con su postura, corresponde a ellos establecer los términos para que haya o no haya encuentro, María Corina es una demócrata y ha recibido el respaldo de quienes han calificado en los ´términos correctos al régimen que oprime a Venezuela”.