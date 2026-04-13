"Mientras quienes ejercen el poder continúen, no creemos que esto vaya a cambiar": ONG expone situación de Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, presos políticos en Venezuela

En el programa La Mañana de NTN24, Michelle Simon, coordinadora capítulo Madrid de la ONG Foro Penal, explicó la grave situación en la que se encuentra el militar italo-venezolano retirado Juan Carlos Marrufo y su esposa venezolana con nacionalidad española, María Auxiliadora Delgado, presos políticos en Venezuela desde el 2019.

Simon explicó que “fueron detenidos a 30 años de prisión por los sucesos de agosto del 2018”.

“Ambos se encontraban en su casa cuando en marzo del 2019 entraron agentes y llevaron a cabo un allanamiento en su vivienda, se llevaron artículos personales, los detuvieron y los llevaron a Caracas”, relató la coordinadora de la ONG venezolana.

Con “libertad restringida”, la pareja logró pagar su fianza y conseguir su liberación 7 meses después, sin embargo, al salir de Caracas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “sin mucha explicación se les acusaba de unos delitos”, resaltó Simon.

El procedimiento es cuestionable, puesto que “tenían una solicitud de detención previa a cuando se les dictamino la libertad”.

Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado llevan 7 años detenidos en los centros de detención de Venezuela. Actualmente, el estado de salud de la pareja es crítico por las “condiciones” que se mantiene en esos lugares.

Simon hace un llamado a que “el tema de la amnistía tiene que cambiar de la forma en que se estaba haciendo y se tiene que seguir presentando liberaciones”, expresó y sostuvo que “mientras quienes ejercen el poder continúen formando la estructura, no creemos que esto vaya a cambiar”.