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Martes, 14 de abril de 2026
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FIFA

Legislador demócrata de Estados Unidos exige a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Una persona observa el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - Foto de referencia: EFE
Una persona observa el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - Foto de referencia: EFE
Se trata de Chuck Schumer, quien recalcó en su cuenta de X: "Exijo que la FIFA dé un paso al frente y cubra los costos de transporte para las ciudades y estados anfitriones".

Este martes, un legislador demócrata de los Estados Unidos pidió a la FIFA que cubra los gastos de transporte público del Mundial de 2026, tras conocerse que las autoridades locales de Nueva Jersey planean aplicar alzas masivas de precios durante el torneo más importante de selecciones.

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Se trata de Chuck Schumer, quien afirmó a través de su cuenta en la red social X que el organismo rector del fútbol mundial, debería hacerse cargo de los gastos de transporte hacia las sedes de la Copa del Mundo.

"La FIFA está lista para recaudar casi 11.000 millones de dólares con la Copa del Mundo de este verano, pero son los viajeros y residentes del área de Nueva York quienes deben pagar la cuenta", mencionó Schumer.

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"Lo mínimo que puede hacer la FIFA es garantizar que los residentes de Nueva York puedan ir al estadio sin que les cobren de más en los torniquetes", acotó.

Antes de dar por finalizado su mensaje, recalcó: "Exijo que la FIFA dé un paso al frente y cubra los costos de transporte para las ciudades y estados anfitriones".

Más temprano, el medio de comunicación The Athletic, detalló que la New Jersey Transit planea cobrar a los aficionados más de 100 dólares por los pasajes desde la estación Penn en Manhattan hasta el estadio MetLife en East Rutherford (Nueva Jersey) durante la Copa del Mundo.

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The Athletic, vale añadir, citó a un portavoz de la agencia diciendo que "no se había tomado ninguna decisión firme sobre los precios de los pasajes para el Mundial".

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Se proyecta la mayor asistencia de público en la historia de los mundiales debido a la ampliación de equipos y partidos.

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