Comando Central de EE. UU. revela detalles sobre el exitoso rescate de la tripulación de un avión de combate derribado en Irán

Las fuerzas de Estados Unidos rescataron con éxito a dos militares después de que el avión de combate en el que viajaban fuera derribado por el régimen de Irán.

El Comando Central de EE. UU. dijo que los militares fueron rescatados sanos y salvos en misiones de búsqueda y rescate separadas.

Según Donald Trump, el aviador se encontraba "tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos".

"Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto ayer, que no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate", informó.

El aviador, oficial de sistemas de armas, estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguro para coordinarse con los rescatistas, informó el New York Times.

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Dos de los aviones destinados a transportarlo a él y a sus rescatadores a un lugar seguro quedaron atrapados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.

Las fuerzas de EE. UU. utilizaron otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatadores de Irán, según los informes.

Entretanto, el Ejército del régimen iraní afirmó haber destruido cuatro aeronaves de Estados Unidos involucradas en la operación, las cuales, según indicó, habían utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia sureña de Isfahán.

Irán afirmó que sus fuerzas derribaron el avión de combate del que se eyectó la tripulación, mientras que los medios norteamericanos solo informaron que el avión había sido derribado.

Tras el rescate, el mandatario aseguró que el próximo lunes tendrá una conferencia de prensa con los militares en la Oficina Oval a la 1:00 p.m. “Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares”, dijo.

Asimismo, el Comando Central de EE. UU. informó que los ataques contra Irán continúan mientras sus fuerzas desmantelan la capacidad del régimen iraní para proyectar poder más allá de sus fronteras.