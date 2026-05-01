El presidente Donald Trump dice no estar “satisfecho” con la nueva propuesta del régimen de Irán

Durante este viernes, el presidente afirmó que no se encuentra “satisfecho” con la nueva propuesta de negociación del régimen iraní, la cual tendría como finalidad reanudar las negociaciones y poner fin al conflicto de más de dos meses en el Oriente Medio.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", dijo Trump a los periodistas, culpando del estancamiento de las conversaciones con Irán a la "tremenda discordia" en su liderazgo.

"¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos, y agregó que "preferiría no" optar por la primera alternativa "por una cuestión humana".

Cabe destacar que desde el pasado 8 de abril entró en vigor un alto al fuego, tras casi 40 días de ataques de Israel y los Estados Unidos contra el régimen iraní, que también ejecutó represalias contra diferentes naciones del Oriente Medio.

En medio de ese acuerdo el conflicto continúa bajo otras formas: actualmente la nación norteamericana impone un bloqueo naval a los puertos iraníes, esto como represalia por el cierre por parte de Teherán del estrecho estratégico de Ormuz, por donde transitaba antes del conflicto una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo.

Desde unas primeras conversaciones infructuosas el 11 de abril, Pakistán intenta que las dos partes en conflicto vuelvan a la mesa de negociaciones con la finalidad de alcanzar la paz.

Pese al fracaso de las negociaciones, el alto el fuego se ha mantenido.

El viernes, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó que "la República Islámica nunca ha rehuido las negociaciones".

Pero agregado en un video difundido por la página web Mizan Online del poder judicial: "Ciertamente no aceptamos imposiciones", aunque Teherán no desea un retorno al conflicto en Oriente Medio.