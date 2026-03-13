Comando Central de Estados Unidos confirma que todos los tripulantes de uno de sus aviones fallecieron en un accidente en Irak

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que los seis tripulantes de una de sus aeronaves fallecieron en un accidente en Irak.

"Se ha confirmado el fallecimiento de los seis tripulantes del avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak. La aeronave se perdió el 12 de marzo mientras sobrevolaba espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica.", afirmó el Comando.

La unidad del Ejército de Estados Unidos precisó antes que "se están investigando las circunstancias del incidente".

"Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo. La identidad de los miembros del servicio se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares", afirmó.

Las fuerzas militares de Estados Unidos enfatizaron en que el incidente se trató de un accidente y que la aeronave no fue atacada en medio de los operativos que desarrolla contra el régimen de Irán en conjunto con Israel.

Una segunda aeronave, implicada también en el accidente, aterrizó sin problemas.

El ejército iraní afirmó en un comunicado difundido por la televisión estatal que un grupo proiraní en Irak había derribado la aeronave con un misil, matando a toda su tripulación.

La Resistencia Islámica en Irak, una alianza informal de facciones iraquíes respaldadas por Irán, afirmó haber derribado un KC-135. También dijeron que habían atacado otro avión que logró escapar.

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.

Al principio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el CENTCOM.

Ese incidente se produjo durante combates que incluían "ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones", señaló en ese momento el mando militar.