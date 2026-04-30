Presidente latinoamericano asiste a un ejercicio militar con Estados Unidos a bordo del poderoso portaviones USS Nimitz

El presidente argentino, Javier Milei, asistió este jueves a una jornada de las actividades militares conjuntas con Estados Unidos a bordo de un portaviones de ese país en aguas del Atlántico Sur, en una nueva señal de acercamiento de su gobierno a Washington.

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Milei visitó los portaviones USS Nimitz de la Marina de los Estados Unidos junto a su ministro de Defensa, Carlos Presti, y autoridades militares "en un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto" de ambos países, informó la cartera de Defensa en X.

Asimismo, revelaron que entre sus actividades se “incluyó una demostración aérea de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk”.

El gobierno compartió fotos que muestran a Milei y su hermana Karina junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a bordo de la nave de 333 metros de eslora y casi 77 metros de ancho máximo.

"La presencia del presidente Milei nos recuerda que estamos en una nueva era de relación bilateral, avanzando más allá de la mera cooperación hacia una alineación estratégica profunda", dijo el embajador en un comunicado.

Los ejercicios conjuntos se desarrollan en la zona económica exclusiva argentina en ocasión del tránsito del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto de Milei.

Asimismo, los entrenamientos se realizan en el marco del llamado Passing Ejercicio (Passex) 2026 un evento que aprovecha el paso de una o más unidades de guerra extranjeras por el litoral marítimo argentino.

Finalmente, el gobierno de Milei también autorizó el ingreso a territorio argentino de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio conjunto 'Daga Atlántica', un adiestramiento que comenzó el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio.