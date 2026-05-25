"En Venezuela, el sistema penitenciario, judicial y ejecutivo están caducados y pervertidos": exprisionero político Nicmer Evans

Recientemente, cientos de privados de libertad tomaron el control de las azoteas y torres del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) en Venezuela durante un fuerte motín.

La protesta comenzó intensamente la mañana del domingo 24 de mayo de 2026, impulsada por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, el politólogo y exprisionero político venezolano, Nicmer Evans, habló en El Informativo de NTN24.

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"El sistema penitenciario, el sistema judicial y el sistema Ejecutivo están caducados y pervertidos... Solo se basan en torturas y violaciones de derechos humanos", expresó Evans.

"El tema de los presos políticos y de la ley de amnistía han puesto en primer plano la crisis que se está viviendo en el país", acotó.

Asimismo, el entrevistado se refirió al constante incumplimiento de la jefatura encargada del régimen venezolano en asuntos como la excarcelación de los presos políticos que aún se encuentran recluidos en centros de tortura.

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"Estamos hablando del riesgo de la vida de los detenidos, de esos presos políticos que han muerto y que han desaparecido. Los presos comunes también están en riesgo de perder su vida", afirmó.

Posteriormente, sostuvo: "por eso está sucediendo lo que estamos viendo en estas cárceles (como la de Barinas). Solamente con hacer una revisión del debido proceso, el 95% de los presos deberían estar en libertad".

En Venezuela aún permanecen detenidas cientos de personas por motivos políticos, según balances de organizaciones no gubernamentales.