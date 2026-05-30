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Sábado, 30 de mayo de 2026
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Senado de México

Análisis sobre significativos cambios legislativos en México: "Estamos hablando de cambios muy importantes hechos al vapor"

mayo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
El Senado mexicano aprobó reforma constitucional que aplaza elección del Poder Judicial de 2027 a 2028 y se modificó la reforma judicial.

Grandes cambios legislativos en México: se aplaza la elección judicial 2028 y ahora se permite la reelección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Sobre estos temas, Luis Miguel González, director editorial de 'El Economista', y Primitivo Olvera, periodista de 'Grupo Fórmula', dieron su punto de vista en el programa Mesa de Periodistas.

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"Estamos hablando de cambios muy importantes hechos al vapor. No había ni siquiera acuerdos al interior del grupo de Morena (partido del oficialismo)", dijo González.

A su turno, Olvera mencionó: "Dos reformas que tienen un espíritu muy positivo, pero se debe analizar y tomar con pinzas".

El Senado mexicano aprobó reforma constitucional que aplaza elección del Poder Judicial de 2027 a 2028.

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El dictamen alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación, por lo que se remitió a las legislaturas estatales.

Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la reforma judicial que faculta a los magistrados de la Sala Superior en funciones a postularse para un nuevo periodo en los próximos comicios.

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