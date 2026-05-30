Análisis sobre significativos cambios legislativos en México: "Estamos hablando de cambios muy importantes hechos al vapor"
Grandes cambios legislativos en México: se aplaza la elección judicial 2028 y ahora se permite la reelección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sobre estos temas, Luis Miguel González, director editorial de 'El Economista', y Primitivo Olvera, periodista de 'Grupo Fórmula', dieron su punto de vista en el programa Mesa de Periodistas.
"Estamos hablando de cambios muy importantes hechos al vapor. No había ni siquiera acuerdos al interior del grupo de Morena (partido del oficialismo)", dijo González.
A su turno, Olvera mencionó: "Dos reformas que tienen un espíritu muy positivo, pero se debe analizar y tomar con pinzas".
El Senado mexicano aprobó reforma constitucional que aplaza elección del Poder Judicial de 2027 a 2028.
El dictamen alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación, por lo que se remitió a las legislaturas estatales.
Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la reforma judicial que faculta a los magistrados de la Sala Superior en funciones a postularse para un nuevo periodo en los próximos comicios.