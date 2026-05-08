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Selecciones de Venezuela y colombia Sub-17 - Fotos tomadas de Instagram @conmeboltorneos y @fcfseleccioncol
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Campeonato

Colombia y Venezuela se enfrentarán por un cupo directo a la Copa del Mundo Femenina Sub-17 de Marruecos

mayo 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
La ‘Tricolor’ busca clasificar a su octava Copa del Mundo, mientras que el combinado criollo quiere participar por cuarta ocasión en un Mundial de la categoría.

Este sábado 9 de mayo no solo se conocerá la campeona de la décima edición del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17, que se disputa en Paraguay, sino que también se definirá la lista de las cuatro selecciones representantes en la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Marruecos.

Hasta el momento, los únicos combinados que tienen asegurada su participación en el certamen mundialista que se disputará en territorio africano entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre son Argentina y Brasil, quienes jugarán la gran final del campeonato Conmebol.

Entre tanto, hay otras cuatro selecciones que, por medio de los playoffs clasificatorios, se enfrentarán en juegos directos por los dos últimos cupos al Mundial de la categoría.

Dentro de los combinados que se juegan su última oportunidad de hacerse un lugar en el torneo mundialista se encuentran los combinados de Venzuela y Colombia; uno de los dos tendrá que despedirse de este sueño.

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Por un lado están las colombianas, que lograron acceder a los playoffs del Campeonato Sudamericano Sub-17, luego de terminar tercero en la serie A de la fase de grupos.

Entre tanto, la Vinotinto tiene una nueva oportunidad de disputar un cupo a la Copa del Mundial, luego de haber perdido en la semifinal ante su similar de Argentina por la mínima diferencia.

La 'Tricolor', dirigida por Carlos Paniagua, busca clasificar a su octava Copa del Mundo, mientras que el combinado criollo quiere participar por cuarta ocasión en un Mundial de la categoría.

¿A qué hora será el encuentro entre Venezuela y Colombia?

La Vinotinto y el combinado cafetero se enfrentarán este sábado 9 de mayo, a partir de las 12:00 pm (hora colombiana), en el estadio Ameliano de Villeta, de Asunción, Paraguay.

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Entre tanto, Chile y Ecuador, que definen el cuarto y último clasificado a la Copa del Mundo Femenina de Marruecos 2026, se medirán a partir de las 17:00 hora local.

Por su parte, la gran final entre las selecciones de Argentina y Brasil se disputará en el estadio Defensores del Chaco desde las 19:30, hora de Asunción.

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