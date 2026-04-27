Delcy Rodríguez realiza en país latinoamericano segunda visita como jefa de régimen de Venezuela tras la captura de Maduro

La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a la isla caribeña de Barbados en su segunda visita internacional desde que asumió el cargo.

Rodríguez viajó acompañada del ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro de Despacho de la Presidencia, Juan Escalona, y el viceministro de Exteriores para el Caribe, Raúl LiCausi.

El canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) compartió varias imágenes de la llegada de Rodríguez al aeropuerto internacional Grantley Adams, en Barbados. A su llegada, la líder del régimen fue recibida con honores.

De acuerdo con la televisión estatal, Rodríguez cumplirá con “una agenda de trabajo estratégica”. También señaló que la visita ocurre en medio de “expectativas de cooperación y desarrollo”.

En 2024, Venezuela y Barbados firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer sus relaciones bilaterales y profundizar la cooperación en el sector turístico.

Se trata de la primera visita oficial de Rodríguez como jefa del régimen a Barbados, y su segundo viaje al extranjero, luego de que el 9 de abril visitara Granada para establecer canales de comunicación "más directos" entre ambos países.

Varias imágenes de medios internacionales mostraron a Rodríguez cuando fue recibida por el ministro de Asuntos Exteriores de la isla caribeña, Joseph Andall, tras descender de su avión.