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Lunes, 27 de abril de 2026
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Venezuela

Delcy Rodríguez realiza en país latinoamericano segunda visita como jefa de régimen de Venezuela tras la captura de Maduro

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, líder del régimen de Venezuela | Foto AFP
Delcy Rodríguez, líder del régimen de Venezuela | Foto AF
Rodríguez viajó acompañada del ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro de Despacho de la Presidencia, Juan Escalona, y el viceministro de Exteriores para el Caribe, Raúl LiCausi.

La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a la isla caribeña de Barbados en su segunda visita internacional desde que asumió el cargo.

Rodríguez viajó acompañada del ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro de Despacho de la Presidencia, Juan Escalona, y el viceministro de Exteriores para el Caribe, Raúl LiCausi.

El canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) compartió varias imágenes de la llegada de Rodríguez al aeropuerto internacional Grantley Adams, en Barbados. A su llegada, la líder del régimen fue recibida con honores.

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De acuerdo con la televisión estatal, Rodríguez cumplirá con “una agenda de trabajo estratégica”. También señaló que la visita ocurre en medio de “expectativas de cooperación y desarrollo”.

En 2024, Venezuela y Barbados firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer sus relaciones bilaterales y profundizar la cooperación en el sector turístico.

Se trata de la primera visita oficial de Rodríguez como jefa del régimen a Barbados, y su segundo viaje al extranjero, luego de que el 9 de abril visitara Granada para establecer canales de comunicación "más directos" entre ambos países.

Varias imágenes de medios internacionales mostraron a Rodríguez cuando fue recibida por el ministro de Asuntos Exteriores de la isla caribeña, Joseph Andall, tras descender de su avión.

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