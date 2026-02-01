NTN24
Domingo, 01 de febrero de 2026
Domingo, 01 de febrero de 2026
Tormenta invernal

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, el meteorólogo Mauricio López Reyes analizó el fenómeno climático por el que está pasando el país y prevé cuando cesará.

Una poderosa tormenta invernal azotó el sureste de Estados Unidos dejando grandes cantidades de nieve sobre Carolina del Norte y Carolina del Sur, asimismo en Georgia, partes del este de Tennessee y sur de Virginia que han estado bajo alerta por tormenta invernal.

o

En ese contexto, en el programa La Tarde de NTN24, el meteorólogo Mauricio López Reyes analizó el fenómeno climático por el que está pasando el país y prevé si ya paso lo peor.

El experto comenzó aclarando que “las cuestiones meteorológicas asociadas a este ciclón extratopical, sobre todo las nevadas intensas, ya paso este tiempo adverso relacionado con las precipitaciones”.

Temas relacionados:

Tormenta invernal

Fuertes lluvias

Estados Unidos

Clima

Fenómeno meteorológico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Periodismo - Foto referencia: Canva
SNTP

Al menos 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la instalación de la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Periodismo - Foto referencia: Canva
SNTP

Al menos 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la instalación de la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aseguró que la apertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela es para "velar" por Maduro

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Tenista número tres en el mundo, Alexander Zverev | Foto: AFP
Alexander Zverev

El fuerte descargo del número tres en el mundo por la asistencia médica que recibió Carlos Alcaraz en pleno partido del Abierto de Australia: "siempre están protegiendo a estos dos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre