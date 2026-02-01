¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

Una poderosa tormenta invernal azotó el sureste de Estados Unidos dejando grandes cantidades de nieve sobre Carolina del Norte y Carolina del Sur, asimismo en Georgia, partes del este de Tennessee y sur de Virginia que han estado bajo alerta por tormenta invernal.

En ese contexto, en el programa La Tarde de NTN24, el meteorólogo Mauricio López Reyes analizó el fenómeno climático por el que está pasando el país y prevé si ya paso lo peor.

El experto comenzó aclarando que “las cuestiones meteorológicas asociadas a este ciclón extratopical, sobre todo las nevadas intensas, ya paso este tiempo adverso relacionado con las precipitaciones”.