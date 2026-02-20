NTN24
¿De qué murió Eric Dane, famoso actor de ‘Grey’s Anatomy’?

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Eric Dane | Foto: EFE
El actor Eric Dane, recordado por su papel de cirujano plástico en la serie "Grey's Anatomy", murió el jueves a los 53 años.

El año pasado, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig.

"Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS y otros medios.

Dane, que nació en San Francisco, debutó en televisión en un episodio de 1991 de la serie "Salvado por la campana".

Comenzó a interpretar el papel que lo lanzó a la fama en "Grey's Anatomy" en 2006, cuando dio vida al apuesto cirujano Mark Sloan.
Apareció en 139 episodios hasta 2021. También participó en el drama de HBO "Euphoria".

¿Qué es la enfermedad de ELA?

De acuerdo con el portal médico Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica, llamada ELA, “es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. La ELA hace perder el control muscular y empeora con el tiempo”.

“La ELA a menudo comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, dificultad para tragar o hablar. Llega un momento en que la ELA afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar”, indican.

Según la clínica, los síntomas son dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales, tropezones, caídas, debilidad en las piernas, los pies o los tobillos, debilidad o torpeza en las manos, dificultad asociada a calambres musculares, espasmos en brazos, hombros y lengua, llanto, risa o bostezos intempestivos y cambios en el pensamiento o comportamiento.

