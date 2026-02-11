"Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están demostrando su incapacidad para cooperar": congresistas de EE. UU. cuestionan las excarcelaciones del régimen de Venezuela

El senador de los Estados Unidos, Rick Scott, sigue mostrando un fuerte rechazo frente a las acciones del régimen venezolano, luego de que excarcelara al líder opositor Juan Pablo Guanipa y horas después lo secuestrara para posteriormente devolverlo a su domicilio y sentenciarlo a una orden de casa por cárcel el martes pasado.

Scott escribió en su red social X que “la llamada ‘liberación’ de Juan Pablo Guanipa-y otros presos políticos- bajo las condiciones del régimen o arresto domiciliares NO es libertad real”.

El senador aseguró que las acciones del régimen y sobre todo las de “Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están demostrando su incapacidad para cooperar genuinamente”, escribió.

“Uno pensaría que ya habrían aprendido que” el presidente Donald Trump y el Secretario Marco Rubio “no se andan con rodeos”, advierte fuertemente que “Estados Unidos los observa de cerca”.

Por otra parte, el congresista de Estados Unidos Mario Díaz-Balart expresó en su cuenta de X que “las dictaduras antiestadounidenses en Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirán a otro período”, puesto que, como Cuba con el paso del tiempo no se pueden mantener por sí solos.

“Lo dije durante el primer mandato del presidente Trump, y lo reitero hoy: estoy convencido de que las dictaduras antiestadounidenses en Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirán a otro período de liderazgo firme y decisivo de Estados Unidos bajo el presidente Trump”, explicó.

Díaz-Balart argumentó su mensaje ofreciendo un breve panorama de la dictadura de Miguel Díaz Canel, el “régimen cubano está hoy más débil que nunca”, aseguró y enfatizó que “la historia es clara: frente a dictaduras brutales, lo único que funciona es cero tolerancia y máxima presión”.

“Eso significa hacer cumplir la ley de Estados Unidos, que prohíbe negocios con el régimen en Cuba y eliminar toda fuente de financiamiento que sostiene a un Estado Patrocinador del Terrorismo, conforme con la Ley LIBERTAD de 1996”, concluyó.