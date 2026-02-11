NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Régimen venezolano

"Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están demostrando su incapacidad para cooperar": congresistas de EE. UU. cuestionan las excarcelaciones del régimen de Venezuela

febrero 11, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez | Fotos EFE
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez | Fotos EFE
En su mensaje aseguraron que “las dictaduras antiestadounidenses en Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirán a otro período de liderazgo firme”.

El senador de los Estados Unidos, Rick Scott, sigue mostrando un fuerte rechazo frente a las acciones del régimen venezolano, luego de que excarcelara al líder opositor Juan Pablo Guanipa y horas después lo secuestrara para posteriormente devolverlo a su domicilio y sentenciarlo a una orden de casa por cárcel el martes pasado.

o

Scott escribió en su red social X que “la llamada ‘liberación’ de Juan Pablo Guanipa-y otros presos políticos- bajo las condiciones del régimen o arresto domiciliares NO es libertad real”.

El senador aseguró que las acciones del régimen y sobre todo las de “Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están demostrando su incapacidad para cooperar genuinamente”, escribió.

“Uno pensaría que ya habrían aprendido que” el presidente Donald Trump y el Secretario Marco Rubio “no se andan con rodeos”, advierte fuertemente que “Estados Unidos los observa de cerca”.

Por otra parte, el congresista de Estados Unidos Mario Díaz-Balart expresó en su cuenta de X que “las dictaduras antiestadounidenses en Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirán a otro período”, puesto que, como Cuba con el paso del tiempo no se pueden mantener por sí solos.

“Lo dije durante el primer mandato del presidente Trump, y lo reitero hoy: estoy convencido de que las dictaduras antiestadounidenses en Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirán a otro período de liderazgo firme y decisivo de Estados Unidos bajo el presidente Trump”, explicó.

o

Díaz-Balart argumentó su mensaje ofreciendo un breve panorama de la dictadura de Miguel Díaz Canel, el “régimen cubano está hoy más débil que nunca”, aseguró y enfatizó que “la historia es clara: frente a dictaduras brutales, lo único que funciona es cero tolerancia y máxima presión”.

“Eso significa hacer cumplir la ley de Estados Unidos, que prohíbe negocios con el régimen en Cuba y eliminar toda fuente de financiamiento que sostiene a un Estado Patrocinador del Terrorismo, conforme con la Ley LIBERTAD de 1996”, concluyó.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Diosdado Cabello

Delcy Rodríguez

Régimen cubano

Estados Unidos

Rick Scott

Mario Díaz-Balart

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump

Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán: estas serían las naciones afectadas

Gustavo Petro y Donald Trump. (EFE)
Vuelos

Colombia reanuda vuelos de deportación desde Estados Unidos antes del encuentro entre Petro y Trump

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Sin evidencia alguna, Delcy Rodríguez asegura en cadena nacional que "406" presos políticos han sido "liberados"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump

Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán: estas serían las naciones afectadas

Gustavo Petro y Donald Trump. (EFE)
Vuelos

Colombia reanuda vuelos de deportación desde Estados Unidos antes del encuentro entre Petro y Trump

Donald Trump - AFP
Estados Unidos

Hombre que intentó asesinar a Trump en 2024 en Florida fue condenado a cadena perpetua; trató de apuñalarse con un bolígrafo al oír el veredicto

Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid - Foto: EFE
Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa, nuevo DT del Real Madrid, asegura que "hay campañas para debilitar" a su club

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Sin evidencia alguna, Delcy Rodríguez asegura en cadena nacional que "406" presos políticos han sido "liberados"

Petróleo en Venezuela - AFP
Petróleo en Venezuela

Gobierno Trump emite una licencia que permite la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre