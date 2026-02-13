NTN24
“El futbol es dinámico”: Jhon Arias en su presentación con Palmeiras, tras no haber retornado al Fluminense como lo había asegurado meses atrás

febrero 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
El futbolista colombiano explicó las razones por las que eligió jugar en el conjunto verdão en su regreso al fútbol brasileño.

Tras poner punto final a su paso por el Wolverhampton de Inglaterra, el extremo colombiano Jhon Arias arribó a territorio brasileño, donde fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del Palmeiras.

En su presentación ante la prensa, el colombiano, quien el pasado mes de julio de 2025 se fue como un referente del Fluminense, habló sobre las razones por las que no regresó directamente al Flu, aun cuando había asegurado que, de retornar al fútbol de Brasil, lo haría en el Tricolor, una acción que la afición consideró como una falta de respeto.

Ante esto, Arias señaló: “Nada cambió, le tengo gran respeto a Fluminense, tengo una historia muy grande allá que todo el mundo conoce. También saben que el fútbol es muy dinámico”.

De igual manera, el extremo dejó claro que en este momento de su carrera deportiva la propuesta del Verdão era la que mejor se ajustaba a sus deseos. “Palmeiras fue el club que me abrió la posibilidad dentro de mi realidad y lo que yo necesitaba en este momento de mi carrera”, expresó.

El extremo cafetero dejó ver que lo sedujo el proyecto deportivo del conjunto albiverde, respecto a su deseo de alcanzar nuevos títulos y sus aspiraciones de llegar en un buen nivel a la próxima Copa del Mundo.

“Tenía ese deseo de volver para ser campeón, de volver a tener un gran nivel, de estar en el Mundial y Palmeiras es el club que me brinda esa garantía”, manifestó Jhon Arias.

Asimismo, señaló que también tuvo otra oferta para regresar a Brasil, pero que decidió rechazarla por respeto al conjunto “Tricolor”. “Todo el mundo sabe que, por el respeto que le tengo a Fluminense, rechacé la oferta de Flamengo, rival directo y diferente”, indicó Jhon Arias.

Por su parte, el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, en sus más recientes declaraciones dejó ver que, aunque el colombiano es un buen refuerzo, su cupo directo en el equipo principal se lo tendrá que ganar.

“Está difícil entrar en el equipo hoy. El equipo está bien y no le doy la camiseta a nadie, no se juega por nombre. Estoy contento con el fichaje de la presidenta. Nos va a ayudar, pero será difícil que entre en el equipo”, expresó el entrenador.

Temas relacionados:

Jhon Arias

Fútbol brasileño

Fluminense

Palmeiras

Selección Colombia

