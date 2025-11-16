María Corina Machado invita a quienes trabajan para el régimen de Maduro a bajar las armas: “esa hora decisiva es inminente”

Este sábado, la líder opositora venezolana María Corina Machado hizo un llamado a quienes trabajan para el régimen de Nicolás Maduro y los invitó a prepararse para la “hora inminente” en Venezuela.

Desde su cuenta en la red social de X, Machado publicó un audio en el que invitó a los que trabajan para el régimen venezolano a soltar sus armas.

La Nobel de Paz empezó diciendo: “queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país”.

“Treinta millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida. Un régimen que tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos y a todo un país secuestrado”, agregó.

María Corina explicó que el régimen ha separado a los venezolanos de sus familias y que “nos asfixian e intencionalmente matan de hambre a nuestra gente”.

“Pero, en el fondo, los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie”, puntualizó refiriéndose a las fuerzas armadas del país.

Hace unos días, la líder opositora venezolana celebró el despliegue militar que Estados Unidos sostiene en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

Es por esto por lo que Machado afirmó que quienes obedecen las “órdenes infames arruinando la vida de sus propios hermanos, se sienten culpables”.

La Nobel de Paz señaló que los militares que trabajan para Maduro no pueden “ni mirar a los ojos ni a sus hijos ni a sus madres”.

“Nadie, absolutamente nadie, necesita un camino de redención para volver a la vida más que ellos”, sentenció.

En su audio, María Corina también cuestionó el amor por el pueblo venezolano que tiene quienes trabajan para el régimen.

“A quienes todavía acatan las órdenes de este régimen criminal: ¿es esto lo que quieren para su propio pueblo?, ¿pueden dormir en paz tras cometer esta crueldad?, ¿es este el futuro que quieren para sus hijos, para sus familias, para su país?”, apuntó.

Además, se encargó de recordar la detención del activista Lewis Mendoza y puso un fragmento del audio de los gritos se su hija.

En su mensaje, Machado detalló que los gritos de dolor no abandonaran jamás a los que participan en la represión que ejecuta el régimen.

Y puntualizó que dichos gritos de dolor: “retumbarán cada noche en su cabeza si no actúan ya, en este preciso momento”.

Por ello les pidió a los militares “bajar las armas” y les dio la oportunidad de acompañar la libertad de Venezuela.

“Bajen las armas, no ataquen a su pueblo, tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa”, comentó.

Esto porque la líder opositora considera que “Lo que va a pasar ya está pasando, esa hora decisiva es inminente. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre”.

“La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces. Llegada la hora, salgan a abrazar al pueblo”, añadió.

María Corina finalizó su mensaje insistiendo que solamente existen dos caminos en el que pueden escoger ser héroes o criminales.

“Sé héroe y no criminal, sé un orgullo y no una vergüenza para su familia, sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Este día, que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos”, acotó.