Sábado, 15 de noviembre de 2025
Claudia Sheinbaum

¿Prosperará la revocación del mandato presidencial de Claudia Sheinbaum que busca el Congreso?

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
El Congreso de México busca adelantar la revocación de mandato presidencial, una decisión que genera intenso debate.

El año 2027 se perfila como un momento decisivo para la política mexicana por la renovación de diecisiete gubernaturas y la Cámara de Diputados que estará en juego.

Además, el Congreso busca adelantar la revocación de mandato presidencial, una decisión que genera intenso debate entre analistas sobre sus efectos en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Para hablar sobre este tema, Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Milenio; Alberto Bello, periodista y analista; y Jorge Ramos, director editorial del grupo "La Silla Rota”, conversó con el programa Mesa de Periodistas.

o

Frausto aseguró que la revocación del mandato “sin duda la fortalece” y que “el gran temor es qué pasaría si sometes a revocación de mandato a los gobernadores”.

Mientras que Bello explicó que “un factor esencial de la cultura mexicana en política es que el presidente no puede operar las elecciones”.

Por su parte, Ramos comentó que adelantar la revocación del mandato presidencial es una muestra de que “deben de estar viendo algunas otras cosas que los inquietan”.

Claudia Sheinbaum

Presidencia de México

Gobierno de México

