Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar en penaltis a Atlético Mineiro

Lanús, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, se enfrentaron este sábado en la gran final de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

Ambos equipos se midieron en un encuentro intenso para definir a un nuevo campeón del torneo continental sudamericano.

En los 90 minutos persistió el empate entre ambos clubes lo que obligó a disputar 30 minutos de tiempo extra adicionales. No obstante, en esos minutos el equipo argentino y brasileño no se hicieron daño, por lo que terminaron definiendo el título en una infartante tanda de penaltis.

Finalmente, luego de varios cobros, tres fallos para los brasileños y dos para los argentinos, Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar por 5 a 4 al equipo del norte de Brasil. Esta es la segunda vez que Lanús se queda con el trofeo continental, luego de lo que lo hiciera en 2013.

Por quedarse con el título, el equipo argentino de la ciudad homónima al sur de Buenos Aires disputará el próximo año la Copa Libertadores.