Comando Sur de Estados Unidos ejecutó ataque contra narcolancha en el Pacífico Oriental: tres señalados “narcoterroristas” sobrevivieron

El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico Oriental, el cual fue ejecutado en el marco de la Operación Lanza del Sur que lleva a cabo la Administración del presidente Donald Trump.

“El 19 de marzo, bajo la dirección del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, detalló el mando militar.

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Añadió que la inteligencia confirmó que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en operaciones de narcotráfico en aguas internacionales.

“Tres narcoterroristas sobrevivieron al ataque. Tras el enfrentamiento, el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los supervivientes”, dijo.

El Comando Sur confirmó, además, que ningún miembro de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido durante el ataque.

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Desde finales de 2025, el Gobierno del presidente Trump puso en marcha un despliegue militar en aguas del Caribe que posteriormente se trasladó al Pacífico. De acuerdo con lo afirmado, las operaciones tienen como objetivo combatir el tráfico de drogas.

Desde que Washington comenzó a atacar lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, ha matado a 150 presuntos narcotraficantes.

En medio del despliegue, el presidente Trump ordenó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a territorio norteamericano para enfrentar cargos por narcoterrorismo.